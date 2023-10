Due gravi incidenti in montagna a Verbania: morto un cercatore di funghi e un escursionista colto da malore

Due gravissimi incidenti si sono registrati in montagna nei pressi di Verbania, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, nella giornata di domenica 8 ottobre. Il bilancio è di due morti e di diversi feriti.

Weekend “nero” in montagna

Giornata intensa quella di domenica 8 ottobre per i vigili del fuoco del Comando di Verbania e per i sanitari, come riporta l’agenzia Agi.

Nel comune di Cannobio tre cercatori di funghi hanno richiesto l’intervento in una zona molto impervia nei boschi del vallone di Crealla poco sotto la Cima Cerro.

Due persone sono state recuperate dall’elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Malpensa in apparenti buone condizioni. Nulla da fare per la terza persona, la cui salma è stata recuperata dal personale sanitario specialista dell’elicottero del 118.

Morto escursionista colto da malore

Nel Comune di Oggebbio un altro escursionista è stato colto da malore improvviso poco sotto il Monte Morissolino ed è deceduto.

Il personale del soccorso alpino civile, secondo quanto ha riferito l’Agi, ha collaborato al recupero della salma, con i vigili del fuoco del reparto volo di Torino intervenuti. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti giudiziari.

Il comune di Cannobio, luogo dove è deceduto un cercatore di funghi

Sempre nel pomeriggio di domenica 8 ottobre un altro escursionista, in val Vigezzo, poco sotto “la Cima” tra l’alpe “la Colma di fuori” e “la Colma di dentro” si è perso ed è stato recuperato in buone condizioni di salute dall’elicottero Drago del nucleo di Torino grazie alle coordinate fornite. Supporto a terra fornito dal personale specialista del Soccorso Alpino Civile.

Intervento anche a Villadossola

Nella medesima giornata, intorno alle 16 il personale del distaccamento di Domodossola è intervenuto sul canale Enel che costeggia la collinetta dello sport a Villadossola.

Un uomo, per cause ancora da stabilire, è caduto nel canale. Due persone di passaggio hanno sentito le urla di aiuto dell’uomo e sono riusciti a bloccarne il trascinamento dovuto alla forza dell’acqua, portarlo sulla riva e chiamare i soccorsi.

Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il malcapitato in evidente stato di ipotermia e lo hanno affidato alle cure dei volontari sanitari di Villadossola, che lo hanno trasportato al Dea.

Sul posto è intervenuta anche una squadra di soccorso fluviale dei vigili del fuoco del Comando di Verbania.