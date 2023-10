14enne picchiato e preso a sassate a Pavia da altri adolescenti: secondo il padre era bullizzato da tempo

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Al culmine di ripetuti episodi di bullismo, un branco di adolescenti ha picchiato e preso a sassate un ragazzo di 14 anni in centro a Pavia.

Cosa è successo a Pavia

La vicenda è stata portata alla luce dal quotidiano ‘La Provincia Pavese’ ed è riportata da ‘Il Giorno’: il quattordicenne è stato aggredito tra Strada Nuova e il Ponte Coperto a Pavia da un gruppo di giovani che, stando alle prime ricostruzioni su quanto avvenuto, avrebbero tra i 15 e i 16 anni.

La vittima dell’aggressione ha riportato ferite, lesioni e un trauma cranico ed è stato ricoverato all’ospedale San Matteo, dove i medici gli hanno dato 30 giorni di prognosi.

Le indagini sull’aggressione

Il padre della vittima dell’aggressione, un cinquantacinquenne egiziano che vive a Pavia già da molto tempo, ha riferito che suo figlio era maltrattato da diverso tempo e che quel gruppo lo aveva preso di mira.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione, anche grazie all’ausilio delle immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza posizionate nella zona in cui sono avvenuti i fatti.

Il commento del vicepresidente del Senato Centinaio

Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio ha commentato l’episodio sulla sua pagina Facebook.

Fonte foto: ANSA Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato.

Il post di Gian Marco Centinaio si apre così: “Un’altra aggressione da parte di una baby gang, stavolta in centro a Pavia. Al giovane quattordicenne colpito dai bulli e alla sua famiglia va la mia solidarietà. Questi episodi dimostrano che le norme approvate del governo contro i minori violenti non solo sono giuste, ma possono anche evitare che prevalga l’impulso delle vittime a farsi giustizia da soli”.

Il vicepresidente del Senato, nel suo post social sull’aggressione ai danni di un 14enne a Pavia, ha anche scritto: “Ora bisogna accertare fino in fondo cosa è successo e capire perché quei piccoli delinquenti sono stati liberi di picchiare ancora la loro vittima, nonostante fossero già stati denunciati. Poi mi auguro che si applicherà fino in fondo il nuovo decreto, anche per dare l’esempio ai loro coetanei e alle famiglie che ignorano o, peggio, coprono i comportamenti violenti dei loro figli”.