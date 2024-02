X sospende e poi riattiva l'account di Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny morto in carcere in Russia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La piattaforma social X, l’ex Twitter, ha sospeso e poi riattivato l’account di Yulia Navalnaya, la vedova di Alexei Navalny. Il social network di proprietà di Elon Musk, accusato nelle scorse settimane di aver concesso l’utilizzo dei suoi satelliti Starlink anche alle forze armate russe, non ha dato spiegazioni.

Sospeso l’account X di Yulia Navalnaya

Nelle scorse ore era apparso oscurato l’account su X di Yulia Navalnaya, la vedova di Alexei Navalny, morto in carcere in Russia in circostanze da chiarire il 16 febbraio 2024.

“Account sospeso, sospendiamo gli account che violano le regole di X”, si leggeva sul profilo della donna quando si tentava di aprilo.

Così appariva l’account X di Yulia Navalnaya

Account X sospeso e poi riattivato

L’account su X di Yulia Navalnaya è appena nato, è stato creato ieri, lunedì 19 febbraio, quando la moglie di Navalny ha annunciato di voler continuare il lavoro del marito.

In appena 24 ore l’account è stato seguito da più di 100 mila follower. Dopo alcune ore l’account è stato riattivato.

X spiega: è stato un errore

In una nota il social di proprietà di Elon Musk ha poi spiegato che si è trattato di un errore che, appena scoperto, è stato corretto.

“Il meccanismo di difesa contro la manipolazione e lo spam della nostra piattaforma ha erroneamente segnalato che @yulia_navalnaya violava le nostre regole. Abbiamo immediatamente ripristinato l’account appena ci siamo resi conto dell’errore“, afferma X.

L’appello della madre di Navalny a Putin

Prima della sospensione, Yulia Navalnaya aveva chiesto su X la restituzione del corpo del marito: “Restituite il corpo di Alexei e lasciate sia sepolto con dignità, non impedite alla gente di salutarlo. E chiedo davvero a tutti i giornalisti che potrebbero ancora fare domande: non chiedete di me, chiedete di Alexei”.

Appello che segue quello lanciato dalla madre di Navalny e diffuso dal team del dissidente russo.

“Per il quinto giorno non lo vedo, non mi danno il suo corpo e non mi dicono nemmeno dove si trova“, afferma Lyudmila Navalnaya in un video messaggio in cui si rivolge direttamente al presidente russo Vladimir Putin.

“Mi rivolgo a lei, Vladimir Putin, la soluzione del problema dipende solo da lei. Mi faccia finalmente vedere mio figlio. Chiedo – afferma la donna – che il corpo di Alexei venga immediatamente consegnato in modo che io possa seppellirlo umanamente”.