Lividi sul corpo di Navalny, le ipotesi dei paramedici: forse convulsioni e poi massaggio cardiaco

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono ancora tanti i misteri sulla morte di Alexei Navalny, il dissidente russo deceduto in una colonia penale siberiana in circostanze ancora tutte da chiarire. Non si sa perché sia morto e nemmeno dove si trovi la salma. Stando alle ultime notizie, il corpo di Navalny si troverebbe all’ospedale di Salekhard e presenterebbe dei lividi, dei segni compatibili con le convulsioni e il massaggio cardiaco.

Dove si trova il corpo di Navalny

Non si sa ancora con esattezza dove si trovi il corpo di Alexei Navalny. Alla madre Lyudmila era stato detto che la salma si trovava nell’obitorio dell’ospedale di Salekhard, in Siberia. Ma una volta arrivata lì assieme al suo avvocato le hanno comunicato che non avevano loro la salma.

Secondo le ultime informazioni riportate dalla testata indipendente russa Novaya Gazeta, il corpo del dissidente russo si troverebbe effettivamente nell’ospedale di Salekhard. Ma ci sarebbe arrivato soltanto in un secondo momento.

Fonte foto: ANSA La colonia penale di Kharp dove era rinchiuso Alexei Navalny

Stando al racconto di un operatore d’ambulanza locale, venerdì dopo il decesso nella colonia penale di Kharp, oltre il circolo polare artico, il corpo di Navalny sarebbe stato portato nella città di Labytnangi, a 36 chilometri di distanza.

Poi in seguito il trasferimento all’ospedale di Salekhard, capoluogo della regione di Jamal-Nenets, dove secondo prassi sarebbe dovuto arrivare direttamente.

I problemi con l’autopsia

Da quanto emerso, non è ancora stata stata effettuata l’autopsia sul cadavere di Alexei Navalny. Ma non è ancora chiaro perché.

Alcune fonti, scrive Novaya Gazeta Europe, affermano che ai patologi dell’ospedale di Salekhard sarebbe stato vietato di eseguire l’esame in attesa dell’arrivo di “specialisti” da Mosca.

Altre invece sostengono che sarebbero stati i medici locali a rifiutarsi di eseguire l’autopsia.

Lividi sul corpo di Navalny, ipotesi convulsioni

Le circostanze e le cause della morte di Alexei Navalny sono ancora tutte da chiarire, stando alla versione ufficiale di Mosca il decesso sarebbe avvenuto per una sindrome da morte improvvisa.

Fonti di unità paramediche hanno riferito a Novaya Gazeta che sul corpo di Navalny ci sarebbero dei lividi. Dei segni che non sarebbero il risultato di percosse ma di convulsioni.

Se una persona ha le convulsioni molto forti e gli altri cercano di trattenerla allora si formano dei lividi del genere, ha spiegato il paramedico.

La fonte ha parlato anche di un livido sul petto, un segno che indicherebbe che hanno cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco.