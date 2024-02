Matteo Salvini contro la moglie di Alexei Navalny, la frase sui rapporti tra la Lega e la Russia di Putin

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato il video della moglie di Alexei Navalny, che ha accusato le autorità russe di aver avvelenato il marito.

Il leader della Lega ha anche parlato dei rapporti tra il suo partito e la Russia di Vladimir Putin.

Parlando della partecipazione della Lega alla fiaccolata in memoria di Alexei Navalny, nel corso della quale sono stati fischiati gli esponenti del partito, Matteo Salvini ha dichiarato intervistato da ‘Rtl 102.5’:

“Le contestazioni alla Lega da parte della sinistra ci sono tutti i giorni, sulla Tav, sul Ponte sullo stretto, sulla riforma del Fisco e della Giustizia. Noi eravamo in piazza per chiedere chiarezza e la fine di tutti i conflitti aperti. Tutte le fesserie sui legami con la Russia sono state archiviate, i giudici hanno detto non esiste nulla”.