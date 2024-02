Video-appello disperato della madre di Alexei Navalny a Vladimir Putin: "Restituitemi il corpo di mio figlio"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La madre di Alexei Navalny, Lyudmilla Navalnaya, ha chiesto in un messaggio video al presidente russo Vladimir Putin di restituirle il corpo del figlio. L’appello è stato pubblicato dal team del dissidente russo e condiviso sui social, tra gli altri, dalla vedova di Navalny, Yulia Navalnaya.

Nel video si vede la madre di Navalny che parla all’aperto, sotto la neve, davanti alla colonia penale IK-3 in Siberia, dove il figlio è morto il 16 febbraio.

“Per il quinto giorno non lo vedo, non mi danno il suo corpo e non mi dicono nemmeno dove si trova“, afferma la donna.

“Mi rivolgo a lei, Vladimir Putin – prosegue la madre di Navalny – la soluzione del problema dipende solo da lei. Mi faccia finalmente vedere mio figlio. Chiedo che il corpo di Alexei venga immediatamente consegnato in modo che io possa seppellirlo umanamente”.

Il video-appello a Putin si chiude con l’inquadratura della cupola di una chiesa su cui si erge una croce.