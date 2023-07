WhatsApp down, impossibile inviare e ricevere messaggi: segnalazioni da tutta Italia, cosa succede

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

WhatsApp down, la popolare app di messaggistica ha smesso di funzionare, e non è un problema del vostro smartphone. Dalle 22 italiane c’è stato infatti un boom di segnalazioni da tutta Italia per problemi all’app, con impossibilità di inviare e ricevere messaggi.

WhatsApp down, boom di segnalazioni

A confermare i problemi di WhatsApp è il sito downdetector.it, che monitora e riporta in tempo reale le segnalazioni e i possibili guasti alla rete. Il sito evidenzia un’impennata delle segnalazioni di malfunzionamento dell’app dalle 22 italiane di oggi, mercoledì 19 luglio.

Le segnalazioni riguardano principalmente l’impossibilità di inviare e ricevere messaggi, soprattutto sull’app per smartphone ma anche via web.

I problemi non riguardano solo l’Italia: la curva delle segnalazioni si impenna in tutto il mondo, dagli altri Paesi europei fino all’America e all’Australia. E su Twitter va in trend l’hashtag #whatsappdown.

WhatsApp non funziona

Ci sarebbe un problema ai server: auando si prova ad aprire l’app viene fuori il messaggio “Controllo messaggi in corso”, che sta a indicare che il servizio non riesce a sincronizzarsi. Quindi non è possibile inviare o ricevere nulla.

Al momento dall’azienda – come è noto, WhatsApp fa parte del gruppo Meta di Mark Zuckerberg – non è arrivata alcuna comunicazione in merito.