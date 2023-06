WhatsApp cambia ancora con le funzioni "controllo privacy" e "silenzia chiamate da sconosciuti"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Più privacy e meno spam. Questo in breve quanto offre il nuovo aggiornamento di WhatsApp, l’app di messaggistica più diffusa in Italia, già disponibile per tutti gli utenti. Sarà infatti possibile bloccare le chiamate provenienti da numeri non salvati in rubrica, e modulare come si preferisce il livello di privacy da cui si è protetti.

Il blocco delle chiamate provenienti da numeri sconosciuti

Novità in arrivo per gli utenti di WhatsApp. L’applicazione di messaggistica più diffusa nel nostro Paese ha deciso di migliorare alcuni aspetti del suo funzionamento, riguardanti soprattutto la privacy degli utenti.

Il primo è un modo per bloccare le chiamate di spam che a volte si possono ricevere sull’app, o semplicemente interrompere un flusso di telefonate indesiderate. Senza bloccare il singolo utente, si potrà impostare uno stop alle chiamate provenienti da numeri sconosciuti.

Fonte foto: 123RF Una chat di WhatsApp, la più diffusa applicazione di messaggistica in Italia

Basterà andare nella sezione “privacy” delle impostazioni, selezionare la voce “chiamate” e azionare l’opzione “silenzia le chiamate da numeri sconosciuti“.

Le nuove opzioni di privacy disponibili

Ma quella per evitare di essere tormentati da chiamate di spam o truffaldine non è l’unica novità presentata in questo aggiornamento di WhatsApp. Il servizio di messaggistica di Meta punta infatti molto sulla personalizzazione delle opzioni di privacy.

Ha infatti reso accessibile a tutti gli utenti un pannello di controllo. Selezionando “Avvia controllo” una voce che si trova tra le impostazioni di privacy, si potrà accedere a diversi livelli di protezione dei propri dati personali.

Rimane però imprescindibile la crittografia end-to-end, la tecnologia applicata a tutte le chat di WhatsApp che rende accessibile il contenuto delle stesse esclusivamente a chi vi partecipa, criptando le conversazioni.

Le altre novità introdotte quest’anno da WhatsApp

Per tenere il passo della concorrenza, proveniente soprattutto da Telegram, WhatsApp ha inserito alcune novità molto richieste dagli utenti nell’ultimo anno tramite aggiornamenti periodici e continui.

Tra le altre, gli aggiornamenti hanno portato la possibilità di modificare e reagire con emoji ai messaggi, i canali, i messaggi effimeri sia audio che vocali, la possibilità di nascondere il proprio status e quella di bloccare gli screenshot.