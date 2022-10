Vittorio Sgarbi insulta Laura Boldrini a Quarta Repubblica: "Da Presidente della Camera ha detto solo str..."

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Vittorio Sgarbi VS Laura Boldrini. Uno scontro che va avanti da anni e che si rinnova round dopo round, insulto dopo insulto.

Sgarbi contro Laura Boldrini a Quarta Repubblica

L’ultima invettiva di Vittorio Sgarbi contro Laura Boldrini è andata in scena negli studi di Quarta Repubblica.

Fonte foto: ANSA

Questa volta il critico d’arte, che orbita nelle fila del centrodestra e che è stato trombato alle elezioni del 25 settembre 2022, se l’è nuovamente presa con la parlamentare del PD tirando in ballo la sua gestione della Camera quando ne era presidente.

Sgarbi ha difeso, a suo modo, l’elezione di Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana alla presidenza, rispettivamente, di Senato e Camera.

L’elezione dei due ha suscitato un vespaio di polemiche nella sinistra dal momento che il primo è un nostalgico e il secondo è un integralista cattolico.

E per innalzare La Russa e Fontana, Sgarbi ha degradato altri ex presidenti scagliando i suoi macigni verbali in particolare contro Laura Boldrini.

Mazzate anche per altri: “Cosa dovremmo dire di Bertinotti, persona civilissima, ma di una posizione estrema? E di Ingrao? E di un poveretto malcapitato come Fico, indecoroso come presidente della Camera?”

“La Russa ha una storia, di una destra riconoscibile e democratica. Non piace? Però abbiamo sopportato senza lamentele Bertinotti e la Boldrini”.

E qui l’attacco: “Lei è inqualificabile. Ha detto solo delle str… Ha detto che dovevamo cancellare DVX dall’obelisco del Foro italico”.

Sgarbi ricorda poi come Gianfranco Fini da presidente della Camera fece politica facendo cadere Berlusconi.

Laura Boldrini, aggiunge infine Sbarbi nel corso della trasmissione, “ogni giorno interveniva su tutto”, era in preda a un “fanatismo”.

Ecco, in sintesi, lo Sgarbi-pensiero.

Sgarbi VS Boldrini nel gennaio 2017

Come detto, non è la prima invettiva sgarbiana ai danni di Laura Boldrini. Nel gennaio del 2017 Vittorio Sgarbi attaccò Laura Boldrini per la declinazione al femminile delle professioni:

“Ora cara Boldrina, sia precisa, ci dica chi è lei… lei è la grammatica? Lei stabilisce che non è giusto chiamare sindaco una sindaca e ministro una ministra? Ai ruoli non si applicano i sessi, rimangono tali e quali”.

“Come la persona rimane persona anche quando si riferisce ad un uomo, non diventa persono. E tu sei una zucca vuota, una capra… fortunatamente non un capro”.

Sgarbi VS Boldrini ad agosto 2017

Nell’agosto dello stesso anno Sgarbi si scagliò contro Laura Boldrini che aveva annunciato denunce contro gli haters sui social network:

“Abbiamo un’eroina, la Boldrina. Non so se gli insulti alla Boldrini siano più gravi del fatto che lei è stata offensiva ed è offensiva rispetto alla nostra civiltà, alle nostre tradizioni”.

“Sono certo che è contraria al crocifisso negli uffici pubblici e al presepe per Natale. Se un giovane guarda un presepe non è corretto, perché i musulmani non ce l’hanno”

“Sicuramente la Boldrina, politicamente corretta che si offende per tutta, offende il nostro sentimento religioso. La denuncio! La denuncio! La denuncio!”