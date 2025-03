Violento terremoto di magnitudo 6.7 in Nuova Zelanda, le autorità: “Correnti insolite, evitare le coste”

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Una violenta scossa di terremoto ha colpito la Nuova Zelanda alle 12.43 ora locale: erano le 2.43 della notte in Italia. Il sisma, di magnitudo 6.7, ha avuto epicentro in mare e non avrebbe provocato danni a cose o persone. Tuttavia, l’agenzia di gestione delle emergenze ha invitato la popolazione a evitare le zone costiere per “correnti forti e insolite”.

Terremoto in Nuova Zelanda: magnitudo 6.7

Un forte terremoto è stato registrato in Nuova Zelanda alle 12.43 (ora locale) del 25 marzo, ore 2.43 italiane.

La magnitudo inizialmente rilevata era di 7.0. Tuttavia, è stato successivamente confermato che la magnitudo del sisma è di 6.7 della scala Richter.

A causa del violento sisma, alcuni cittadini hanno evacuato gli edifici per precauzione

Secondo quanto riportato dall’Ingv e dal Usgs statunitense, la scossa ha avuto epicentro in mare, a circa 150 chilometri dalle coste. L’ipocentro, invece, era localizzato a meno di 20 chilometri di profondità.

Forte scossa in Nuova Zelanda: evacuati alcuni edifici

Le aree maggiormente interessate dal terremoto in Nuova Zelanda sono quelle del sud dell’isola.

In particolare, la violenta scossa è stata chiaramente avvertita a Queenstown, Te Anau e Invercargill: qui, diverse persone hanno preferito abbandonare abitazioni ed edifici a scopo precauzionale.

Ad ogni modo, almeno per il momento, non sono stati segnalati danni a strutture o cose e non sono stati segnalati feriti.

Le autorità: “Evitare le zone costiere”

La situazione è attualmente al vaglio delle autorità: la National Emergency Management Agency e il GNS Science stanno infatti valutando i possibili rischi.

A seguito del terremoto in Nuova Zelanda, al momento, non è stata emessa alcuna allerta tsunami ufficiale.

Tuttavia, l’agenzia per la gestione delle emergenze locali ha segnalato possibili “correnti forti e insolite”, sebbene, per la terra ferma, non si prevedano minacce concrete.

Al momento, non sono state disposte evacuazioni e l’unica indicazione è quella di evitare le zone costiere. I residenti sono stati di conseguenza invitati a stare lontani dalle spiagge.

Il Pacific Tsunami Warning Center ha comunque confermato che “sulla base di tutti i dati disponibili non c’è alcun rischio di tsunami dovuto a questo terremoto”.