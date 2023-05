Violento pestaggio a Napoli, 48enne marocchino aggredito e ridotto in fin di vita: cos'è successo

Violenta aggressione a Napoli, nella zona di Porta Nolana. Un 48enne marocchino è stato pestato a sangue e ridotto in fin di vita nella tarda serata di mercoledì 10 maggio, poco prima di mezzanotte.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 48enne marocchino sarebbe stato aggredito con calci e pugni da ignoti mentre si trovava in zona Porta Nolana.

Non è chiaro, al momento, il motivo che ha scatenato il violento pestaggio, né quanti fossero gli aggressori, riferisce l’agenzia Adnkronos.

Come sta l’uomo aggredito

Il 48enne ha riportato un grave trauma cranico ed è ritenuto in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della stazione Napoli-Barra, intervenuti al pronto soccorso dell’Ospedale del mare dove il ferito è arrivato in codice rosso.

Ora il 48enne marocchino si trova in ospedale sotto stressa osservazione, mentre lotta tra la vita e la morte.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo del pestaggio ai danni del 48enne marocchino

Colpi d’arma da fuoco nella stessa zona

Non più tardi di martedì 9 maggio, nella stessa zona, a Porta Nolana, gli agenti dell’Ufficio​ prevenzione generale​ della Questura di Napoli, secondo quanto riferito dall’Adnkronos, sono intervenuti ​a seguito dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco in via del Carmine e di persone armate in uno stabile di via Chioccarelli​.

I poliziotti, giunti in via del Carmine, hanno ​trovato sul manto stradale 8 bossoli cal​ibro​ 7,65; poco dopo, si sono recati ​nello stabile di via Chioccarelli dove hanno visto alcuni uomini dirigersi verso i piani superiori dell’edificio per poi lanciare dal tetto diversi oggetti in direzione del terrazzo dello stabile adiacente.

​Gli agenti, giunti sull’attico, hanno bloccato i ​5 e hanno trovato dietro un muretto una scatola con 40 proiettili marca Browning cal​ibro​ 7,65​.

Nel pomeriggio di martedì 2 pomeriggio, un uomo è stato accoltellato in via Stendhal, a pochi passi dalla fermata Toledo della Linea 1, dal Comune di Napoli e dalla Questura: la vittima dell’accoltellamento avrebbe ricevuto due fendenti, uno alla schiena e uno alla parte sinistra del costato