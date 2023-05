Uomo accoltellato in centro a Napoli dopo una lite: è in codice rosso, a colpirlo sarebbe stato un conoscente

Aggressione in centro a Napoli nel pomeriggio di martedì 2 maggio. Un uomo è stato accoltellato in via Stendhal, a pochi passi dalla fermata Toledo della Linea 1, dal Comune di Napoli e dalla Questura.

Vittima accoltellata alla schiena e al costato

Secondo le prime informazioni trapelate sul caso, la vittima dell’accoltellamento avrebbe ricevuto due fendenti, uno alla schiena e uno alla parte sinistra del costato (alcune testate locali parlano invece di tre fendenti, due alla schiena e uno al costato).

La persona aggredita ha riportato ferite gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dopo l’episodio è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale del Mare.

Fonte foto: ANSA

Le indagini

Le indagini le sta svolgendo l’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, con gli agenti che si sono subito messi al lavoro per tentare di ricostruire i dettagli dell’aggressione.

Sempre stando alle prime ricostruzioni della vicenda, l’uomo ferito sarebbe arrivato cosciente in ospedale. Inoltre avrebbe spiegato di conoscere l’identità del suo aggressore, raccontando che si tratta di un suo conoscente.

Lite iniziata per futili motivi e poi degenerata: il racconto dell’uomo aggredito

Secondo la versione della vittima, l’accoltellamento sarebbe avvenuto dopo una lite innescatasi per futili motivi e poi degenerato. A un certo punto sarebbe spuntata la lama in mano all’aggressore che avrebbe colpito con due fendenti. Al momento sono in corso le ricerche del responsabile.