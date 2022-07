Vince 57 mila euro al Lotto ma continua a incassare il Reddito di cittadinanza: il giudice spiazza tutti

La fortuna aiuta gli audaci. Una 54enne di Verbania, prima nel 2019 e poi nel 2020, ha centrato due combinazioni vincenti al Lotto, vincendo oltre 57 mila euro. La donna ha regolarmente incassato la vincita, presentando poi la richiesta per ottenere il Reddito di cittadinanza, sussidio a cui non avrebbe avuto diritto. La Guardia di Finanza così l’ha denunciata, ma la donna è stata assolta: la motivazione del giudice ha spiazzato tutti.

La somma incassata

La 54enne di Verbania ha incassato due maxi vincite al Lotto tra il 2019 e il 2020, portando a casa oltre 57 mila euro.

La cifra è stata incassata tramite il sistema dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che traccia le vincite superiori ai 10 mila euro.

Fonte foto: ANSA La carta del Reddito di cittadinanza dove vengono accreditate le somme

Cosa dice la legge

In realtà, però, la legge (sentenza 5309 del 15 febbraio 2022 della Cassazione) prevede che la mancata comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se frutto di vincite al gioco, comporta la revoca o almeno la riduzione del reddito di cittadinanza.

La mossa della donna

Nonostante l’aumento del patrimonio, la donna però ha presentato per due volte (a inizio 2020 e a inizio 2021) la Dsu, ossia la documentazione che attesta la propria situazione economica, chiedendo il reddito di cittadinanza.

Reddito che le è stato concesso, ma a cui teoricamente non avrebbe avuto diritto: a scoprirlo è stata la Guardia di finanza, che ha informato la Procura e l’ha denunciata.

In tribunale, però, la 54enne è stata assolta per insufficienza di prove.

In sostanza, secondo il giudice, non sarebbe emersa con chiarezza la consapevolezza di aver presentato Dsu non veritiere.

Inoltre, nono sarebbe stato nemmeno accertato se il Reddito di cittadinanza sia stato speso effettivamente da lei, visto che la carta su cui venivano accreditate le somme era anche nella disponibilità del suo compagno.

Nel frattempo, in Italia, continuano a verificarsi maxi truffe, come quella di Caltanissetta.