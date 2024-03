Vince 5 milioni di euro al Gratta e Vinci e viene rapinato a Nichelino, vicino Torino: aggredito e legato

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un uomo aveva vinto nel 2022 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci acquistato a Nichelino, vicino Torino. Pochi giorni dopo il vincitore è stato però rapinato in casa da tre malviventi, che sono però stati arrestati poco tempo dopo. E a distanza di quasi due anni è arrivata anche la condanna.

Il Gratta e Vinci fortunato a Nichelino

Era la primavera del 2022 quando un uomo di 33 anni ha vinto 5 milioni di euro grazie a un Gratta e Vinci acquistato a Nichelino, nei pressi di Torino.

Il fortunato vincitore, un giovane imprenditore, non sapeva però che quella vittoria aveva solo attirato l’attenzione su di lui, che era in realtà già seguito da alcuni malviventi che avevano notato le sue ostentazioni di ricchezza, dal Suv appena acquistato all’espansione della casa in collina, la zona nella quale vivono le persone facoltose del capoluogo piemontese.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nichelino, comune nei pressi di Torino nel quale un uomo ha vinto 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci ed è stato poi rapinato in casa

E così una sera, rientrato in casa, l’uomo è stato aggredito insieme alla sua compagna da tre criminali, che lo hanno legato in bagno mentre gli mettevano a soqquadro la casa, convinti di riuscire a filarsela con un lauto bottino.

La rapina in casa dell’imprenditore e gli arresti

Una volta legato il proprietario di casa quindi, i tre ladri hanno racimolato circa 40mila euro in contanti e otto chili di lingotti d’oro, dal valore di circa 500 mila euro.

La loro fuga è però stata breve, dato che uno dei tre malviventi è stato arrestato la stessa sera della rapina. Sono arrivati invece mesi più tardi gli arresti per i due complici, due uomini di nazionalità romena e moldava. Con loro anche un quarto complice, una donna romena.

E a distanza di quasi due anni dai fatti, che hanno in parte traumatizzato il vincitore del Gratta e Vinci, sono arrivate le condanne per tutte le persone arrestate.

Le condanne per i ladri

Il Tribunale ha quindi accolto l’impianto accusatorio del pm Marco Sanini, condannando il primo dei ladri arrestati, un trasportatore moldavo di 48 anni, a 5 anni e 6 mesi.

Per il secondo sono invece arrivati 2 anni e 6 mesi, che sono stati però aggiunti a una precedente condanna, portando il un totale di 8 anni e 6 mesi di reclusione. Discorso diverso per la donna, che faceva da “palo” alla banda. Per lei una condanna da 3 anni e 6 mesi.

Lo “sfortunato” vincitore, intervistato da La stampa, ha ammesso che “c’è stato un momento in cui ho maledetto quel tagliando”, ed ha poi parlato del suo presente dopo la rapina: “Ora la mia casa è un bunker, ma quando ti capita una vincita del genere vivi in uno stato di perenne euforia e commetti errori che oggi non rifarei”.