Video della rissa a Venezia tra camerieri e clienti del Gran Caffè Chioggia: volano sedie in piazza San Marco

Una rissa tra clienti e camerieri a Venezia è stata immortalata da un telefonino e il video è diventato virale sui social, attirando l’attenzione delle testate nazionali. Il filmato è stato girato domenica 24 settembre al Gran Caffè Chioggia che si trova su piazza San Marco, nel pieno centro della città lagunare.

Scontro tra camerieri e clienti a Venezia, il video della rissa

Come detto in apertura, il video della rissa che ha coinvolto camerieri e clienti del Gran Caffè Chioggia a Venezia è diventato virale, non senza accendere dibattiti sul comportamento dei visitatori nella città lagunare.

L’episodio si è verificato domenica 24 settembre, e con il passare delle ore sono emerse le prime ipotesi sul motivo del parapiglia.

Venezia, rissa al caffè in piazza San Marco: botte tra clienti e camerieri non si sa se è per uno scontrino alto o una mancia scarsa pic.twitter.com/HJQcQhfkhM — BOBOROCK (@boborock55) September 25, 2023

Nel filmato si vedono i camerieri servirsi di sedie e muovere i pugni contro alcuni clienti che vengono allontanati dal dehors del locale, il tutto di fronte ai turisti che in quel momento transitano per piazza San Marco.

Uno scenario quasi inquietante, considerando che la rissa ha avuto luogo in una delle città più note al mondo.

I motivi della rissa

Secondo ‘La nuova Venezia’, a scatenare la rissa sarebbe stata la fila per il bagno.

Il quotidiano locale scrive che i quattro turisti non avrebbero rispettato il loro turno, e soprattutto si sarebbero rifiutati di pagare una consumazione prima di passare per la toilette.

I camerieri avrebbero dunque richiamato più volte gli avventori interessati, poi sarebbe partita la scazzottata.

L’episodio, come già detto, ha riacceso il dibattito sul comportamento dei turisti, che secondo alcuni residenti si renderebbero troppo spesso protagonisti di episodi di maleducazione e mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori.

L’indignazione dell’assessore Costalonga

Sebastiano Costalonga, assessore al Commercio, è stato raggiunto dal ‘Corriere del Veneto’ per un commento sulla vicenda.

Le sue parole: “In piazza San Marco non credo si siano mai viste scene del genere nonostante la maleducazione di certi turisti abbia davvero superato i limiti, niente di simile deve ripresentarsi”.

Costalonga non giustifica l’operato dei camerieri, ma cerca di ricostruire il contesto dell’episodio: “Non posso dubitare che abbiano agito in risposta a una inaccettabile violenza innescata dai turisti, certamente esagerando”, e ricorda che i dipendenti dei locali di piazza San Marco “è richiesta un’altissima professionalità” che parte “dall’abbigliamento che sono tenuti a indossare”.

Il precedente nel 2022

Nel luglio 2022 la città di Venezia è stata teatro di un episodio analogo.

La titolare di una cartoleria aveva redarguito due turiste inglesi le quali, ignorando la possibilità di arrecare disturbo, si erano accampate di fronte al suo negozio con la musica a tutto volume.

Le visitatrici si erano dunque allontanate, non senza rimanere infastidite, ma poco dopo il marito di una delle due donne era ritornato nel negozio della signora e aveva iniziato ad inveirle contro, fino a scagliarle addosso due espositori.