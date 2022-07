Venezia, turista americano 47enne muore per il troppo caldo: il corpo è rimasto in strada per ore

Un turista americano di 47 anni è morto a Venezia, probabilmente a causa di un malore dovuto al caldo. È successo intorno alle 11,30 di giovedì 7 luglio in campo Sant’Angelo, uno dei luoghi più frequentati dai turisti che visitano Venezia.

L’uomo, Jesus Altamirano, di nazionalità statunitense si trovava in città insieme alla famiglia. All’improvviso si è accasciato al suolo e non ha dato più segni di vita. Inutili i soccorsi del 118.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante, che hanno permesso ai sanitari di farsi largo tra il capannello di curiosi che si era formato.

Purtroppo gli operatori, dopo aver tentato le manovre di rianimazione sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del turista 47enne. È probabile che il malore improvviso sia stato causato dall’eccessivo caldo.

Per il turista californiano Jesus Altamirano i soccorsi sono stati vani. Non è bastato neanche l’utilizzo di un defibrillatore: l’uomo è deceduto nei pressi del ristorante Al Galileo, che si trova appunto in campo Sant’Angelo.

La tragedia è avvenuto mentre il 47enne era insieme ad altri componenti della sua famiglia. Non è chiaro se l’uomo soffrisse già per altre patologie.

Inutili i tentativi di soccorrere il turista colto da malore

In quel momento, come ricostruito dal Gazzettino, si trovava a passare anche l’ex consigliere municipale Odino Dell’Antonia che ha provato un primissimo soccorso con massaggio cardiaco, aiutato poi da un parente della vittima.

Poco dopo sono arrivati sul posto gli operatori del 118 ma né i massaggi cardiaci né l’utilizzo del defibrillatore sono bastati a salvare la vita del turista 47enne.

Il corpo della vittima è rimasto in strada, coperto da un telo, per diverse ore tra lo sgomento dei familiari e dei passanti.