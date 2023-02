Vasto incendio ad Arbizzano, le fiamme devastano un salumificio. Un uomo si getta dalla finestra, è grave

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Un grosso incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in un salumificio di Arbizzano, nel Veronese. Le fiamme sono divampate in un capannone dello stabilimento, facendo alzare in poco tempo un’alta colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Grave un uomo che per sfuggire al rogo si sarebbe lanciato da una finestra.

Devastante incendio in un salumificio

Secondo quanto riporta Ansa, l’incendio è divampato attorno alle 15.30 di oggi, giovedì 9 febbraio, nel Salumificio Coati di Arbizzano, frazione del comune di Negrar di Valpolicella (Verona).

Secondo quanto si è appreso, le fiamme sono divampate in un nuovo capannone dell’azienda, già teatro di un altro grave rogo nel giugno 2019. Dall’incendio si è innalzata un’enorme colonna di fumo, visibile da chilometri di distanza.

I vigili del fuoco in azione

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale di Negrar di Valpolicella e Verona (il salumificio è vicino al confine tra i due comuni). Le strade della zona sono state chiuse al traffico, alcuni stabilimenti nelle vicinanze sono stati evacuati per precauzione.

I pompieri stanno operando in forze per contenere e spegnere il rogo, sul posto sono intervenuti 16 mezzi provenienti dalle province di Verona, Vicenza e Padova.

Le fiamme hanno provocato un’alta colonna di fumo

Un uomo si butta dalla finestra

Secondo quanto riporta L’Arena, un uomo che era all’interno del capannone si sarebbe buttato da una finestra nel tentativo di sfuggire alle fiamme, precipitando a terra dopo un volo di circa otto metri.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni sarebbero gravi.

L’appello del Comune

Il Comune di Negrar di Valpolicella ha diramato un avviso sui social per invitare la cittadinanza, a titolo precauzionale “non conoscendo la composizione della nube”, a “non esporsi in luoghi aperti e tenere gli infissi chiusi entro il raggio di un 1 km dallo stabilimento Coati sito nella zona industriale di Arbizzano”.

“In caso di necessità – spiega il Comune – si raccomanda l’utilizzo di mascherine FFP2 per uscire dalle abitazioni nelle zone a ridosso dell’incendio”. Un analogo avviso è arrivato dal confinante Comune di Verona.