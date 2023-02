Incendio a Gambugliano, colonna di fumo nero da azienda in fiamme: allarme del Comune, "chiudete le finestre"

Un vasto e furioso incendio è divampato nel corso della tarda mattinata di mercoledì 8 febbraio alla Nidec Industrial Solutions, in via Croce, nel Comune di Gambugliano (Vicenza).

La colonna di fumo e l’intervento dei vigili del fuoco con 5 mezzi

Dall’azienda, che produce materiale elettromeccanico, si è levata una densa colonna di fumo nero, che è stata visibile a chilometri di distanza.

Per sedare le fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con cinque mezzi.

Le cause dell’incendio

Al momento non sono del tutto chiare le cause che hanno innescato l’incendio.

Come riferisce Il Gazzettino, però, le fiamme sarebbero probabilmente divampate da un macchinario malfunzionante e si sono immediatamente propagate a tutta la struttura che sarebbe andata distrutta.

La nota del comune di Gambugliano: “Tenere chiuse le finestre”

Il Comune di Gambugliano, tramite una nota diffusa sui propri canali social, ha diramato un avviso pubblico.

“Comunicazione incendio in zona industriale della ditta Nidec. La situazione è oggetto di verifica per quanto riguarda la qualità dell’aria da parte dell’Arpav. In ogni caso consigliamo di tenere chiuse le finestre. Seguiranno successive comunicazioni”, ha informato l’amministrazione del comune vicentino.