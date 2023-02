Montecilfone, incendio devasta abitazione: muore una donna, salvo il marito. Cosa è successo

Una donna di 70 anni, originaria di Montenero di Bisaccia, paese della provincia di Campobasso, è morta a causa di un vasto incendio divampato nella sua abitazione. Salvo, invece, il marito, che si trovava con lei all’interno dell’appartamento.

L’incendio

La tragedia si è verificata nella mattinata di lunedì 6 febbraio, attorno alle ore 8,30, in un appartamento situato in via Vicenza, nella periferia di Montecilfone.

I Vigili del Fuoco, allertati da vicini, si sono precipitati sul posto ma, una volta all’interno della casa, hanno trovato il cadavere dell’anziana donna in cucina. Il marito, ancora vivo, è stato immediatamente soccorso. Secondo quanto riferito dall’agenzia ‘ANSA’, sembra che l’uomo sia riuscito a salvarsi perché, nel momento in cui è divampato l’incendio, si trovava in un’altra stanza della casa.

I soccorsi

Sul luogo del rogo, oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunti i Carabinieri, il personale del 118 Molise e il sindaco del paese Giorgio Manes. Il primo cittadino, infatti, non appena saputo dell’incendio, si è precipitato in via Vicenza per dare il suo supporto ai soccorritori.

L’ambulanza, nel frattempo, ha trasferito l’uomo coinvolto nell’incendio al pronto soccorso dell’ospedale di Termoli, dove è stato sottoposto alle prime cure del caso. I Vigili del Fuoco si sono attivati con più squadre per le operazioni di spegnimento delle fiamme, che hanno distrutto buona parte dell’abitazione. Sono in corso le indagini per accertare l’origine dell’incendio.

Ulteriori dettagli sulla tragedia di Montecilfone

‘Rainews’ ha aggiunto ulteriori dettagli su quanto accaduto a Montecilfone nella mattinata di lunedì 6 febbraio: le fiamme che hanno devastato l’abitazione in cui viveva la coppia in via Vicenza potrebbero essere partire dalla canna fumaria.

Il marito della donna deceduta sarebbe riuscito a scappare in tempo dall’abitazione, salvandosi in questo modo la vita. Portato all’ospedale di Termoli, gli è stata accertata l’intossicazione da monossido. L’uomo non ha riportato ustioni in seguito all’incendio ed è vigile, ma è sotto choc per quanto accaduto.