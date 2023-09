Vannacci sull'addio di Egonu alla Nazionale di volley, citata nel suo libro: "Allenatore avrà le sue ragioni"

Il generale Roberto Vannacci, autore del tanto discusso libro “Il mondo al contrario”, torna a far parlare di sé commentando la mancata convocazione della pallavolista Paola Egonu al prossimo raduno della nazionale in vista del torneo in Polonia valido per la qualificazione olimpica delle azzurre.

Le parole del generale sull’atleta azzurra

“In prima battuta mi viene da dire: io che centro? Se l’allenatore ha deciso che andava sostituita… Io non sono un esperto, ma se l’allenatore ha deciso così avrà le sue ragioni”. Così all’Adnkronos il generale Roberto Vannacci commenta il possibile addio alla nazione di Paola Egonu.

Il libro del generale ha fatto discutere per via di alcuni passaggi nei quali si riferisce proprio della pallavolista che presenterebbe, a detta di Vannacci, dei “tratti somatici” che “non rappresentano l’italianità“.

“A me piace la pallavolo però non ho il tempo di seguirla, non so quali possono essere state le decisioni che hanno prodotto questo risultato, fondamentalmente mi fido degli allenatori e queste decisioni saranno state prese a ragion veduta”, sottolinea Vannacci.

Che aggiunge: “Non posso nemmeno dire se mi dispiace o no, io mi sono riferito alla Egonu perché è una persona conosciuta, che rappresenta l’Italia. Poi sinceramente se c’è qualcuno migliore di lei è giusto che vada in nazionale”.

La vicenda della mancata convocazione

Egonu ha deciso ha deciso di rinunciare al torneo preolimpico che vedrà impegnata l’Italia di pallavolo dal prossimo 16 settembre in Polonia dopo aver vissuto l’Europeo di pallavolo dalla panchina per scelta del ct Davide Mazzanti.

Fonte foto: ANSA Paola Egonu, 25 anni, è in rotta con la nazionale italiana di pallavolo

Paola Egonu, si legge in una nota ufficiale della federazione italiana, “pur ribadendo il proprio attaccamento alla maglia dell’Italia, ha concordato con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi di non partecipare al torneo in Polonia per prendersi un periodo di riposo”.

Ancora polemiche sul libro

Il generale Roberto Vannacci ha inoltre replicato alle parole di Pier Luigi Bersani che, giorni fa, alla Festa nazionale dell’Unità di Ravenna, aveva duramente criticato i contenuti del suo libro.

“Se diamo dell’anormale a un gay, possiamo dare del cog…ne a un generale?” le parole di Bersani. “Io sono sempre stato a favore della libertà di espressione purché si resti nei limiti della decenza” ha replicato Roberto Vannacci a “Fuori dal Coro”, in onda su Rete4.

“E quello che dice Bersani lo valuterà qualcun altro, mi sembra comunque che sia fuori da questi limiti“.