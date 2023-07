Uomo sano sostiene di essere malato e prende a pugni il medico all'ospedale di Frattamaggiore

Giovanni Toscano, medico del pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore (provincia di Napoli), ha raccontato di essere stato aggredito da un uomo che si era presentato sostenendo di avere bisogno di cure nonostante, a detta del dottore stesso, non avesse nulla che non andasse.

L’aggressione

“Gli ho detto che non aveva nulla e poteva essere dimesso. Mi sono voltato per andare dagli altri pazienti e lui mi ha colpito con un pugno alla tempia che mi ha fatto perdere i sensi”, ha spiegato Toscano, come riferito da Napoli Today.

“Si è presentata questa persona – ha proseguito nel racconto il medico – e in accettazione ha spiegato di non riuscire a mettersi in piedi. Sosteneva anche che, pochi giorni prima, era stato al Cardarelli perché vittima di un’aggressione a scopo di rapina. Io l’ho visitato, ma era sanissimo. Non presentava nessuno dei problemi che dichiarava di avere. Gli ho detto che la sua presenza in pronto soccorso era inutile”.

L’uomo, sempre a detta di Toscano, ha iniziato a pronunciare minacce, dicendo al dottore che lo avrebbe colpito alla testa con una sedia: “Io sono abituato alle aggressioni verbali e gli ho semplicemente fatto notare che in quel modo non avrebbe risolto nulla. Mi sono voltato per effettuare le altre visite e, a quel punto, lui si è alzato in piedi e mi ha sferrato il colpo. Dopo, è arrivata la polizia e lo ha portato via”.

L’intervento della polizia e la denuncia

Gli agenti della polizia hanno provveduto ad identificare l’aggressore che è un 42enne di Casoria con precedenti. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per lesioni personali.

Toscano è rimasto parecchio scosso dalla vicenda ed ha laanciato un appello affinché vengano ripristinati i presidi di polizia in tutti gli ospedali.

Fonte foto: ANSA

Toscano: “Giustamente i giovani hanno paura di lavorare al pronto soccorso”

Al momento si trova a casa perché gli gira la testa e ha la pressione alta. A breve tornerà a lavorare nonostante avrebbe bisogno di riposo: “Io resterei anche a casa, ma c’è un problema di carenza di personale e non me la sento. Giustamente, i giovani hanno paura di lavorare al pronto soccorso”.