De Luca attacca Eike Schmidt, la promessa al candidato sindaco sconfitto a Firenze e direttore di Capodimonte

“Non gli faremo trovare neanche la sedia“, anche questa volta non fa troppi giri di parole il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che si è scagliato contro il direttore del museo Capodimonte di Napoli, Eike Schmidt, commentando la sua sconfitta al ballottaggio per la poltrona a sindaco di Firenze. Lo storico dell’arte, di origini tedesche e naturalizzato italiano, è stato il candidato per il centrodestra a primo cittadino del capoluogo toscano, dove ha ricoperto per anni il ruolo di direttore della Galleria degli Uffici. Una corsa a quest’ultima tornata delle elezioni comunali che non è piaciuta al governatore.

L’ipotesi di Schmidt consigliere a Firenze

“Noi siamo molto affezionati a Schmidt, vogliamo tenerlo a Napoli, a Capodimonte” ha commentato De Luca, a margine della conferenza di presentazione della nuova stazione della Circumvesuviana di Porta Nolana.

“Non so se è compatibile, dovrebbe verificare un po’ il ministro della Cultura, mi pare un po’ complicato” ha aggiunto rispondendo alla volontà espressa dal direttore di Capodimonte di rimanere a capo dell’opposizione nel Consiglio comunale di Firenze, dopo essere stato battuto dalla candidata di centrosinistra Sara Funaro.

Fonte foto: ANSA

Il candidato del centrodestra sconfitto a Firenze, Eike Schmidt, e la nuova sindaca del capoluogo Toscano, Sara Funaro

L’attacco di De Luca

De Luca non si è però fermato qui e in risposta alle domande dei cronisti è passato all’attacco dello storico dell’arte: “Ho considerato anche un po’ offensivo per Napoli che qualcuno si facesse nominare direttore di Capodimonte, poi se ne andasse a fare la campagna elettorale, mettendosi in aspettativa. E poi, se non viene eletto a Firenze, ritorna a Capodimonte”.

“Napoli è una grande capitale del mondo, non si può offendere la dignità di Napoli in questo modo: vado e vengo. Ha lasciato il cappello sulla sedia a Capodimonte, non gli faremo trovare neanche la sedia” è stato l’affondo.

La replica di Schmidt

Alle parole del presidente della Campania non si è fatta attendere la replica di Eike Schmidt: “De Luca non è il responsabile di Capodimonte, non sa che il suo impero è limitato e che il museo dipende dal ministero della Cultura, guidato da un altro napoletano”.

“Il doppio impegno? – ha aggiunto – Ho sempre lavorato per quattro non sono preoccupato“, ha detto ancora confermando l’intenzione di mantenere sia l’incarico di capo dell’opposizione a Firenze, sia quello di diretto del museo napoletano.