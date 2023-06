Uomo accoltella due persone a Lignano e scappa: i bersagli dell'aggressione sarebbero parenti, uno è grave

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Aggressione in strada a Lignano Sabbiadoro. Un uomo ha accoltellato due ragazzi nella località balneare in provincia di Udine, per poi darsi alla fuga. Una delle due vittime è stata trasportata in elicottero a Udine. Indagano i carabinieri.

L’accoltellamento di Lignano Sabbiadoro

Nel primo pomeriggio di venerdì 16 giugno a Lignano Sabbiadoro, frequentata località balneare in provincia di Udine, si è verificata un’aggressione ai danni di due ragazzi.

Secondo quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, un uomo avrebbe accoltellato due ragazzi, forse parenti tra loro, al termine di una lite.

Fonte foto: Tuttocittà Lignano Sabbiadoro, dove è avvenuta l’aggressione dei due ragazzi

Le vittime sarebbero due cittadini albanesi, nazionalità che condividerebbero con l’aggressore. Dopo aver accoltellato i due, l’uomo di sarebbe dato alla fuga.

Le condizioni dei due ragazzi aggrediti

Le due vittime dell’aggressione di Lignano Sabbiadoro non hanno avuto la stessa sorte a seguito dell’accoltellamento avvenuto nel primo pomeriggio.

Uno dei due, un giovane ragazzo di 28 anni, sarebbe infatti da subito risultato ferito più gravemente dell’altro. I soccorsi, chiamati immediatamente, avrebbero quindi richiesto l’intervento dell’elicottero.

A bordo del mezzo la prima vittima è arrivata all’ospedale di Udine, dove l’intervento dei medici ha evitato che la situazione degenerasse. Al momento rimane ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita nonostante le ferite che ha subito siano gravi e profonde.

Colpito più lievemente invece il secondo ragazzo aggredito. Le sue condizione non hanno destato preoccupazione, ed è stato accompagnato per accertamenti al pronto soccorso nel vicino paese di Latisana.

Le indagini dei carabinieri per trovare l’aggressore

Ad indagare sull’aggressione avvenuta nel pomeriggio a Lignano Sabbiadoro sono i carabinieri, che si sono da subito messi sulle tracce dell’aggressore, fuggito dopo aver accoltellato le due vittime.

Da chiarire anche il movente della lite che avrebbe, secondo quanto riportato dal sito del ‘TGR Friuli Venezia Giulia’ della Rai, causato l’accoltellamento dei due ragazzi. Anche su questo stanno indagando le autorità, sentendo i testimoni che hanno assistito all’aggressione.

Al momento le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona, sia per chiarire la dinamica dell’accaduto che per individuare il colpevole, di cui non è ancora chiara l’identità.