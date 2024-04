Persone accoltellate a Londra con una katana vicino alla stazione della metro di Hainault, arrestato un uomo

Terrore a Londra. Sono 5 le persone accoltellate nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault, nel nord-est della città. Un uomo con una katana sarebbe stato arrestato. La stazione è stata chiusa dalla polizia, sul posto sono arrivate diverse ambulanze.

Persone accoltellate con una katana a Londra

Secondo quanto riferito dal London Ambulance Service, i feriti a colpi di katana – o un’arma comunque simile a una spada – sarebbero 5.

L’attacco sarebbe avvenuto vicino alla stazione della metro di Hainault, a Ilford, periferia a nord-est di Londra.

La Transport for London (TfL) ha dichiarato che la stessa stazione è stata chiusa per consentire alla polizia di condurre le indagini.

Come stanno i feriti

Tutti e 5 i feriti sarebbero stati portati in ospedale, ma non è ancora stato riferito nulla in merito alle loro condizioni.

Tre di loro sarebbero cittadini che si trovavano di passaggio nei pressi della stazione della metro, gli altri due invece sarebbero poliziotti.

Chi è il presunto aggressore arrestato

Sui social sono apparse le foto dell’aggressore, che indossa una felpa gialla e impugna quella che sembra essere una katana.

L’uomo, un 36enne, è stato arrestato, come confermato dalla polizia e dal deputato Labour della circoscrizione Ilford North, Wes Streeting,

Prima di essere ammanettato avrebbe aggredito anche due agenti.

Parla un testimone dell’attacco vicino alla metro di Hainault

Un testimone, ripreso da Adnkronos, avrebbe dichiarato di aver visto un uomo “correre in giro con una spada da samurai” che “ha accoltellato quattro persone dopo aver fatto schiantare il suo furgone contro una casa”.

I media hanno confermato che il 36enne si sarebbe schiantato contro una casa a Thurlow Gardens.

Escluso il terrorismo

Secondo quanto spiegato dal vicecomandante della polizia di Londra, Ade Adelekan, non si tratterebbe di un attentato terroristico.

Queste le sue dichiarazioni, riprese dall’Ansa:

“Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità. Non stiamo cercando altri sospettati”.

Resta quindi in piedi l’ipotesi del raptus.

La polizia metropolitana, in una nota, ha ricostruito la vicenda:

“Siamo stati chiamati poco prima delle 7 per la notizia di un veicolo che si era schiantato contro una casa nella zona di Thurlow Gardens. Ci sono state segnalazioni di persone accoltellate. In questo momento ci risulta che il sospettato abbia poi aggredito alcune persone e due agenti di polizia. Siamo in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei feriti“.

L’episodio è avvenuto a due giorni dalle elezioni amministrative del 2 maggio in Inghilterra e Galles, che includono il voto per il sindaco di Londra dove il laburista Sadiq Khan appare certo di essere confermato per un nuovo mandato, nonostante sia nel mirino della rivale Tory, Susan Hall, proprio su temi come la percezione di insicurezza nella città.