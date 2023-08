Uccio Show travolto e ucciso da un treno a Montesano vicino a Lecce. Chi era il cabarettista morto a 72 anni

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un’icona di spensieratezza, intrattenimento e folclore salentino che è scomparsa prematuramente in un evento drammatico. Antonio Bitonti, noto come “Uccio Show“, è morto tragicamente lunedì 21 agosto, travolto da un treno sulle rotaie che collegano Montesano a Miggiano. Il cabarettista era famoso per le sue apparizioni televisive e le esilaranti performance di danza, volto famosissimo in Puglie e non solo.

L’incidente

Le circostanze che hanno portato alla tragedia rimangono oscure. L’evento si è verificato intorno alle prime ore del mattino, ma resta incerto se sia stato causato da un tragico destino o da un gesto volontario.

Attualmente, le autorità stanno indagando per comprendere appieno l’accaduto. Dopo l’incidente, i soccorsi sono stati immediatamente attivati e, nonostante il suo grave stato, Uccio Show è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Cardinale Panico” per tentare di salvarlo.

La tragedia è avvenuta di mattina, presso la stazione ferroviaria di Montesano, provincia di Lecce

Purtroppo, le ferite gravi riportate nell’impatto col treno si sono rivelate fatali. Nonostante gli sforzi del personale medico e sanitario, Uccio Show si è spento poco prima delle 10 del mattino.

Chi era Uccio Show

Nativo di Montesano, Antonio Bitonti aveva 72 anni, era coniugato e in pensione. Era una personalità vivace e affascinante, spesso visto animare le feste locali con spettacoli improvvisati che catturavano l’attenzione del pubblico.

Questo stile unico lo aveva reso famoso come “Uccio Show”, un nome d’arte che lo ha seguito per molti anni. La sua presenza si era estesa anche alla televisione, con apparizioni in programmi come “La Corrida“, “Striscia la notizia“, “Italia’s Got Talent” e “Avanti un altro“, dove aveva portato la sua simpatia contagiosa e l’autoironia.

Il precedente