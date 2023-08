Travolto da un treno sulla tratta Lissone-Desio, a Monza: morto un uomo di 50 anni, forte l'ipotesi suicidio

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Tragedia in Monza-Brianza, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno nella mattinata di oggi, sabato 12 agosto 2023. Stando a quanto riportato, gli inquirenti non escludono che dietro alla sua morte ci sia un gesto estremo.

La vittima è sbucata all’improvviso dalla boscaglia

Tutto è avvenuto sulla tratta tra Lissone e Desio, entrambi comuni in provincia di Monza-Brianza collegati dalla linea regionale lombarda. Stando a quanto riportato dalla testata locale il Cittadino, la tragedia si è verificata poco dopo le 10 del mattino.

Il macchinista del treno regionale numero 25512 ha dichiarato di aver visto un uomo sbucare all’improvviso dalla vicina boscaglia. Non è riuscito a frenare in tempo e lo ha travolto, uccidendolo sul colpo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove passa la tratta, qui si è verificato l’incidente mortale

Ipotesi suicidio per il 50enne investito dal treno

Come spesso accade in questi casi, gli inquirenti e le forze dell’ordine hanno subito iniziato a indagare sul caso considerando anche la pista del suicidio. La vittima è un uomo di circa 50 anni del quale non si conoscono le generalità. Quando è stato investito, infatti, non aveva con sé documenti.

Ad alimentare questa ipotesi, è il fatto che nei pressi di una vicina massicciata è stata trovata una bicicletta: l’uomo potrebbe averla usata per arrivare fino a lì, per poi abbandonarla e lasciarsi travolte e uccidere dal treno in corsa.

Le autorità, riferiscono le fonti locali, hanno disposto la rimozione della salma e spetterà all’autorità giudiziaria esaminarla per tutti gli accertamenti del caso. Il traffico ferroviario nella zona ha subito molti rallentamenti ed è tornato alla normalità solo poco dopo mezzogiorno.

Caso simile a Livorno a fine luglio: morta una 26enne

Quanto accaduto sulla tratta Lissone-Desio in provincia di Monza non è purtroppo una novità per la cronaca nera italiana. Poche settimane fa, una ragazza di 26 anni è morta travolta da un treno alla stazione di Donoratico, nel comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno.

A lanciare l’allarme anche in quel caso è stato il macchinista che, appena si è reso conto dell’accaduto, ha allertato il numero unico di emergenza. Sul posto si sono immediatamente portati i soccorritori, a cui, purtroppo, non è però rimasto altro da fare se non recuperare il cadavere della giovane.