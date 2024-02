Tutti i sospetti sulla morte di Alexei Navalny, oppositore di Vladimir Putin: il video prima del decesso

Alexei Navalny è morto in circostanze misteriose e il sospetto, fortissimo, è che dietro possa esserci la mano di Vladimir Putin. Un video diffuso dalla testata indipendente russa Sota Vision mostra Alexei Navalny in stato di detenzione, collegato in modalità telematica con il tribunale e in apparente buono stato di salute.

L’ultimo video di Alexei Navalny

Il video diffuso da Sota Vision si riferirebbe a un’udienza del 15 febbraio, cioè il giorno precedente alla morte del dissidente.

Il video mostra un Alexei Navalny dimagrito, con i capelli corti e dalle rughe pronunciate attorno alla bocca. Ma, tutto sommato, il dissidente detenuto nella colonia penale di Karp, che si trova oltre il Circolo Polare Artico, sembra essere in buone condizioni di salute, tanto che a tratti sorride e irride la corte:

Fonte foto: ANSA

16 febbraio 2026 – Tbilisi, Georgia: manifestazione in memoria di Alexei Navalny.

Vostro onore, le manderò il mio numero di conto personale in modo che possa utilizzare il suo enorme stipendio da giudice federale per alimentare il mio conto. Perché sto finendo i soldi che, grazie alle sue decisioni, finiranno ancora più velocemente.

I sospetti sulla morte di Alexei Navalny

Nessuno dei grandi leader mondiali si spinge fino a sostenere che Navalny sia stato assassinato per ordine diretto di Putin. La posizione occidentale è però sintetizzata dalle parole del presidente degli Usa Joe Biden, secondo il quale “Putin è responsabile” per la morte di Navalny perché tale decesso è “una conseguenza di qualcosa che Putin ha fatto”.

A dire l’indicibile ci pensa Fiona Hill, ex consigliera della Casa Bianca: “Putin non teme più nessuno. Anzi, questo è anche un messaggio a Zelensky. È un messaggio a tutti i suoi nemici. Il messaggio è: posso ammazzare chi voglio“.

Il presidente ucraino Zelensky taglia corto: “Navalny è stato ucciso”.

Come è morto Alexei Navalny

Un comunicato diffuso dal servizio penitenziario federale russo descrive gli ultimi momenti della vita del dissidente Alexei Navalny, irriducibile avversario di Vladimir Putin:

“Navalny si è sentito male dopo la passeggiata, perdendo conoscenza quasi subito. Il personale medico è arrivato immediatamente ed è stata chiamata l’ambulanza. Sono state eseguite le misure di rianimazione che non hanno dato risultati positivi. I paramedici hanno confermato la morte del condannato. Si stanno accertando le cause della morte stabilito”.

La tv russa Russia Today riporta che Navalny sarebbe morto per “un coagulo sanguigno”, ossia per una trombosi.

Il 47enne Navalny stava scontando una pena di 19 anni ed era detenuto dal gennaio del 2021.

Alexei Navalny avvelenato nel 2020

Nell’agosto del 2020 Alexei Navalny subì un avvelenamento con il Novichok, una potente sostanza utilizzata già a suo tempo dai servizi segreti sovietici per togliere di mezzo personaggi scomodi.

L’avvelenamento avvenne all’indomani dell’apertura, da parte della Fondazione Navalny, di una serie di uffici nel territorio russo in vista delle imminenti elezioni regionali.

Navalny finì in coma, ma si salvò. Due dei medici che lo curarono morirono poco dopo in circostanze misteriose.