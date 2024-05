Trovato cadavere nel canale Camuzzoni a Verona, si tratterebbe del giovane disperso da domenica

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco nel canale Camuzzoni a Verona. Si potrebbe trattare del giovane disperso da domenica sera, quando era scattato l’allarme per tre ragazzi finiti in acqua nel canale. Uno era riuscito a mettersi in salvo, un altro era stato trovato morto dai soccorritori, mentre il terzo era rimasto disperso.

Il cadavere è stato individuato nel pomeriggio di oggi, martedì 21 maggio, dai vigili del fuoco di Verona impegnati nelle ricerche del giovane disperso da domenica sera nel canale Camuzzoni.

Il Gazzettino riferisce che i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo presso lo sgrigliatore del canale. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento.

Con tutta probabilità si tratta del secondo giovane disperso da domenica sera, quando era finito nelle acque del canale veronese.

Il primo, un ragazzo 18enne del Benin, era stato trovato morto dai vigili del fuoco nella serata di domenica.

L’allarme era scattato poco prima delle 20 di domenica 19 maggio, quando era stata segnalata la presenza di tre persone nel canale, nei pressi della stazione ferroviaria.

Uno dei giovani era riuscito a mettersi in salvo e ad uscire dal canale: i soccorritori lo avevano trovato tremante in stato di ipotermia e portato al pronto soccorso per le cure del caso.

Erano quindi scattate le ricerche degli altri due: in serata i vigili del fuoco avevano trovato privo di vita un 18enne del Benin, ospite in una struttura di accoglienza della città. Del terzo nessuna traccia, le ricerche sono andate avanti anche lunedì e martedì, fino al ritrovamento del cadavere.

Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e chiarire come i tre siano finiti nel canale.