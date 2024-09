Si perdono fra i boschi di Narni per vedere il tramonto, salvati grazie all'intervento dei vigili del fuoco

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Disavventura per due giovani che, dopo essersi persi nei boschi di Narni, in Umbria, sono stati salvati dall’intervento dei vigili del fuoco. Spaesati e preoccupati per la notte che sopraggiungeva, a renderli rintracciabili sono stati i loro telefoni.

Si perdono nei boschi di Narni: cos’è successo

Sono due ventenni romani – di Monterotondo – i protagonisti di questa vicenda che ha avuto luogo a Stifone, località del territorio di Narni, in provincia di Terni.

I due avevano deciso di avventurarsi nei boschi del posto nella prima serata di martedì 3 settembre quando hanno perso l’orientamento e non sono più stati in grado di tornare a valle.

Il luogo del ritrovamento dei due ragazzi dispersi

Ragazzi dispersi in Umbria: la ricostruzione

Gli avventurieri erano partiti dal Lazio per godersi il panorama della nota località turistica e per guardare assieme il tramonto. Poco avvezzi alla zona, si sono persi fra i sentieri di Stifone che salgono dalla riva del fiume Nera.

In men che non si dica si sono ritrovati nella fittissima macchia del bosco, incapaci di riuscirne, come riporta Umbria On.

Persi nel nelle Gole del Nera da attraversare per tornare a valle, i due, vestiti con abiti estivi e non pronti ad affrontare le temperature molto più basse delle ore notturne, hanno lanciato l’allarme intorno alle 19.

Come i vigili del fuoco hanno trovato i due ragazzi persi nei boschi di Narni

Con i vigili ternani già impegnati in altre operazioni, ad attivarsi per soccorrerli sono stati quelli di un distaccamento vicino.

Dopo un paio di ore di ricerca, la coppia è stata trovata e riportata a valle.

Fondamentale per il ritrovamento dei ragazzi – entrambi in buone condizioni – è stato il sistema gps dei loro cellulari.

Narni, spaccio nei boschi: il precedente

Non è la prima volta che, nelle scorse settimane, i boschi di Narni e dell’Umbria in generale salgono agli onori della cronaca.

Solo pochi giorni fa infatti i carabinieri della compagnia di Amelia e di Narni avevano portato a termine un’operazione tesa a combattere il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.

Nella località di Itieli, e precisamente nei boschi della zona, hanno individuato una piazza dello spaccio formata da alcuni bivacchi utilizzati allo scopo da pusher extracomunitari. Per agire indisturbati e lontani da occhi indiscreti, questi avevano scelto proprio dei luoghi appartati per smerciare droga, eludendo così i controlli delle forze dell’ordine. L’intervento di queste ha posto un freno a tali attività e smantellato la rete e la piazza.