Podista Giorgio Mazzer morto per un malore improvviso a 62 anni, chiesta l'autopsia per far luce sul decesso

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del malore che ha stroncato la vita di Giorgio Mazzer, 62 anni, un noto podista di Soligo (Treviso), durante un allenamento. La tragedia si è consumata domenica 1 settembre, lasciando un’intera comunità sotto shock. Mazzer, atleta di punta della società sportiva Eurovo Atletica Pieve di Soligo, era conosciuto non solo per i suoi risultati sportivi, ma anche per la sua presenza costante e il suo spirito sempre positivo.

Malore fatale per un podista, disposta l’autopsia

Come riporta Treviso Today, Giorgio Mazzer si era allenato, come faceva quasi ogni giorno, con la stessa passione che lo aveva portato a ottenere numerosi titoli nel corso della sua carriera.

Il dramma si è consumato al rientro dall’allenamento, quando Mazzer si è accasciato a terra davanti agli occhi increduli della moglie Nadia.

Fonte foto: Facebook Eurovo Atletica Pieve di Soligo

Il podista Giorgio Mazzer festeggia dopo una gara

Immediata la chiamata al 118, ma i soccorsi, giunti tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La notizia della morte di Mazzer si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti amici, conoscenti e tutto il mondo dell’atletica.

Chi era Giorgio Mazzer

Tra i traguardi più recenti di Mazzer, spicca il titolo di campione regionale master M60 sui 1500 metri, conquistato nel 2023 con un tempo di 4’40’’23, che gli era valso il record italiano indoor.

Mazzer era anche campione regionale di cross-corsa in montagna, 5000 e 10000 metri su strada, e 3000 e 1500 metri su pista, dimostrando una versatilità e una resistenza che pochi atleti della sua età possono vantare.

Il ricordo del sindaco di Farra di Soligo

Il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, ha espresso il dolore dell’intera comunità: “Era impossibile non vedere Giorgio allenarsi per le nostre strade. La sua scomparsa ci lascia tutti sotto shock”.

La famiglia di Mazzer ha deciso di procedere con la donazione degli organi.

Due settimane prima del malore fatale di Mazzer, la provincia di Treviso era stata colpita da un’altra tragedia: nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto a Nervesa della Battaglia un 18enne è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata.