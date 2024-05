Maltempo in Veneto, frane ed esondazioni tra Bassano del Grappa e Mussolente: impegnati i vigili del fuoco

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Il maltempo non dà tregua al Veneto. Anche l’area nei dintorni di Bassano del Grappa (Vicenza) subisce i danni delle piogge insistenti: diversi gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in località Gaggion Alto, a causa di una frana che ha interessato la strada di collegamento con la frazione di Valrovina. Altri movimenti franosi si sono verificati lungo la SP 72, che collega Bassano ad Asiago. In difficoltà anche i Comuni di Mussolente e Marostica.

Il maltempo in Veneto vicino Vicenza: in difficoltà Bassano del Grappa (località Valrovina) e Mussolente

Giornata difficile, quella di martedì 21 maggio, a Mussolente, in provincia di Vicenza. Come riporta Il giornale di Vicenza, torrenti esondati, strade allagate e infiltrazioni d’acqua hanno creato numerosi disagi ai cittadini.

Squadre di protezione civile giunte da Bassano e dalla Provincia hanno fatto da supporto ai gruppi locali nel controllo dei livelli di rogge e canali.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’area colpita dal maltempo

La pioggia ha inoltre provocato l’esondazione della roggia Luganella a Mussolente, poco più a sud del municipio, e la tracimazione del torrente Giaron a Casoni.

Il sindaco del Comune ha sospeso le attive sportive e le lezioni della scuola di musica, invitando i concittadini a muoversi solo in caso di necessità.

Sotto osservazione il torrente Longhella nel Comune di Marostica

È sotto osservazione il torrente Longhella, nel Comune di Marostica. Il corso d’acqua sarebbe a rischio esondazione in ben 9 punti, riporta sempre Il giornale di Vicenza.

In via precauzionale è stata evacuato il plesso scolastico di Ponte Campana. Sono stati già tracimati nei campi, invece, i torrenti Valletta e Marcoalda.

Anche a Colceresa il torrente Laverda è esondato in via Breganzina, interessando un’abitazione.

Gli altri allagamenti

Continua l’allerta in queste ore a Mussolente, a causa della piena del Giaron.

Altri allagamenti si sono verificati lungo la strada che collega Bassano a Montebelluna. Preoccupazione anche a Villaraspa di Colceresa, dove il torrente Ghebo potrebbe esondare da un momento all’altro.