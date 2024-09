Nuovi problemi di salute per Loredana Bertè, la cantante costretta a cancellare il concerto a Capri: come sta

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

I problemi di salute di Loredana Bertè non sembrano essersi risolti. La cantante ha infatti annunciato l’ennesimo concerto annullato, a causa dell’aggravamento delle sue condizioni. E non è la prima volta che l’artista si trova costretta ad annullare alcune delle date del suo tour ancora in corso: ecco come sta adesso.

Loredana Bertè: concerto a Capri annullato per problemi di salute

Il concerto di Loredana Bertè a Capri, previsto per il 7 settembre, non si farà: la nota cantante italiana è stata costretta ad annullare la data in programma.

L’aggravamento delle sue condizioni di salute, infatti, non le permetterà di esibirsi.

Fonte foto: ANSA

Loredana Bertè sul palco dell’Ariston

È stato tramite i social media che l’artista ha annunciato la cancellazione della sua prossima esibizione, cogliendo l’occasione per aggiornare i fan circa il suo stato di salute.

Come sta ora cantante

Si tratta di “gastroduodenite acuta complicata da ipertensione arteriosa in nota ernia iatale con migrazione intratoracica su fondo gastrico”.

Questo è quanto si legge sui profili social di Loredana Bertè, i cui malori vanno avanti ormai da mesi.

La cantante è stata sottoposta ai primi trattamenti medici, ma la situazione non si è ancora risolta. In sostanza, per chi si domanda come sta adesso la Bertè, la cantante sembra in fase di miglioramento, ma non si è ancora del tutto ripresa.

I medici le hanno consigliato un trattamento con farmaci e riposo per una settimana, con successiva visita per valutare l’evoluzione del suo stato di salute.

Un tour complicato

Il tour estivo di Loredana Bertè, il Ribelle Summer Tour, è stato abbastanza complesso.

Innanzitutto la cantante ha dovuto affrontare un ricovero nel mese di marzo, e le sue condizioni di salute l’avevano costretta alla cancellazione di alcuni live già in programma.

In seguito, durante la più recente esibizione (che si è tenuta a Mantova lo scorso 31 agosto), l’artista non è apparsa in forma. A causa dei dolori addominali, è stata addirittura costretta ad esibirsi seduta.

Adesso i fan sperano che la loro beniamina si riprenda in tempo per l’ultima data del Ribelle Summer Tour, prevista a Terni il prossimo 21 settembre.