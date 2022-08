Troppi morti per Covid in Italia, cosa sta succedendo: l'allarme di Burioni

Il numero di decessi legati al Covid-19 in Italia è troppo alto. A lanciare l’allarme è stato il celebre virologo Roberto Burioni, seguito poi anche da un altro esperto, Roberto Bertollini.

Troppi morti in Italia: cosa ha detto Roberto Burioni

Nella giornata di venerdì 19 agosto, Roberto Burioni ha scritto sul suo profilo ‘Twitter’: “Ieri altri 147 morti per Covid. Amici farmacisti mi raccontano di abbondanti prescrizioni di azitromicina (un antibiotico inutile per la cura di Covid e dannoso in generale) e rarissime prescrizioni di Paxlovid. Si può sapere dalle autorità come stanno davvero le cose?“.

Poi il virologo ha aggiunto: “Preciso: sono conscio che quanto mi si dice rientra nell’aneddotica e non vale niente, proprio per questo vorrei conoscere i dati ufficiali sulle prescrizioni di azitromicina rispetto al 2019 e di Paxlovid rispetto a altri paesi”.

Fonte foto: ANSA Il farmaco Paxlovid. Roberto Burioni ha chiesto che sia fatta chiarezza sul suo uso in Italia per il trattamento di pazienti Covid.

Roberto Burioni ha ulteriormente precisato in un nuovo tweet: “Ricordo che Paxlovid è indicato, tra l’altro, in tutti i pazienti Covid oltre i 65 anni”.

E poi: “Ricordo anche che il Paxlovid non deve essere prescritto in base alla gravità dei sintomi, ma – una volta accertato il contagio – in base al profilo di rischio del paziente. La gestione del farmaco è così complessa che in USA viene prescritto da farmacisti e infermieri”.

L’intervento di Roberto Bertollini

Anche Roberto Bertollini, attualmente consigliere del ministro della Salute del Qatar, è intervenuto sull’argomento: “Caro Roberto Burioni, condivido al 100% le tue preoccupazioni. La mortalità da Covid in Italia è troppo alta. È fondamentale che l’Istituto Superiore di Sanità metta in cantiere uno studio nazionale che ne identifichi le cause anche a confronto con altri paesi dal profilo demografico simile”.

Il nuovo appello di Roberto Burioni

Alla luce del commento di Roberto Bertollini al suo post, Roberto Burioni ha lanciato un nuovo appello nella giornata di domenica 21 agosto: “Anche Roberto Bertollini, un esperto mondiale autore di alcuni dei più importanti lavori usciti su Covid, ritiene necessario un approfondimento sul numero di morti per Covid che si continua a registrare in Italia. Basta ipotesi, ci vogliono dati“.