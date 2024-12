Roberto Burioni contro i no vax senza multa a Che Tempo Che Fa: "I peggiori". L'affondo sul ministro Schillaci

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il virologo Roberto Burioni, nel corso del suo consueto intervento alla trasmissione Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio sul Nove, ha nuovamente attaccato i no vax, alla luce della decisione del Governo di cancellare le multe per la mancata vaccinazione contro il Covid.

Burioni contro i no vax senza multa: “I peggiori”

A Che Tempo Che Fa Roberto Burioni ha definito “scriteriati” i “signori che non si sono vaccinati nonostante l’obbligo” perché “hanno messo concretamente a rischio la loro vita”. Poi li ha definiti “irresponsabili” per la comunità, “perché il vaccino ostacolava la diffusione della malattia”. Il virologo ha aggiunto: “Terzo, se uno si ammala e va a occupare un posto in rianimazione, può indirettamente causare la morte di chi ha un infarto”. Per tutti questi motivi, secondo il virologo, il loro comportamento “è stato gravissimo“.

Burioni ha poi ribadito nel corso del suo intervento alla trasmissione condotta da Fabio Fazio: “È un po’ come chi guida ubriaco. Ma contro chi guida ubriaco, giustamente, si aumentano le sanzioni. E invece si annullano le multe a quelli che non si sono vaccinati? Poi, tra quelli che non si sono vaccinati, questi sono i peggiori: non solo non si sono vaccinati, ma non hanno nemmeno pagato la multa”.

Roberto Burioni a Che Tempo Che Fa.

Niente multe ai no vax: la polemica di Burioni

La cancellazione delle multe ai no vax produrrà un mancato incasso di circa 170 milioni di euro. A tal proposito, Burioni ha sottolineato che con quei soldi “ci si costruisce un ospedale, non grandissimo, ma ci si costruisce un ospedale“.

Il virologo ha poi aggiunto ironicamente: “Magari a quelli che non si sono vaccinati gli manderanno un pacco natalizio anche…”.

Le parole di Burioni sul ministro Schillaci a Che Tempo Che Fa

Secondo Roberto Burioni, il ministro della Salute Schillaci “è un bravissimo medico” e “non può pensarla in maniera diversa (dalla sua, ndr) sulla sicurezza, sull’efficacia del vaccino e su quanto il vaccino è stato importante per uscire da questo periodo terribile della nostra storia”.

“Non sono opinioni, nessuno può pensarla diversamente”, ha detto il virologo.

Ancora Burioni: “Non si può diffondere questo messaggio di sfiducia nei confronti della scienza, perché la scienza ha detto ‘vaccinatevi’ e aveva ragione”.

L’affondo finale: “Abbiamo un grave problema di sfiducia dei confronti delle vaccinazioni e, in generale, di sfiducia nei confronti delle istituzioni sanitarie. Alimentarla per motivi politici è un comportamento irresponsabile“.