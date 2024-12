Avvistamenti di ufo in New Jersey? Trump sbotta sui droni misteriosi: "Abbatteteli". Cosa sta succedendo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“Chiarite con il pubblico ora, altrimenti abbatteteli“. Il presidente statunitense eletto Donald Trump non usa mezzi termini e chiede un intervento immediato in merito ai recenti avvistamenti di droni in New Jersey e in altri Stati. I video dei presunti oggetti volanti nei cieli americani sono diventati virali sui social nell’arco delle ultime settimane, spesso mescolando immagini di vecchi avvistamenti (non verificati) con nuovi scatti. Il segretario alla Sicurezza nazionale Alejandro Majorkas ha subito smentito, negando la presenza di “attività nefasta”.

Avvistamenti di droni in New Jersey, le parole di Donald Trump

“Misteriosi droni sono avvistati in tutto il Paese. Non penso che questo possa accadere senza che il governo ne sia a conoscenza”, ha scritto il tycoon in un post pubblicato sul proprio profilo Truth, la piattaforma di sua proprietà.

Da qui, l’esortazione a un intervento da parte delle autorità coinvolte nel monitoraggio dei cieli: “Chiarite con il pubblico ora. Altrimenti abbatteteli“.

Le immagini diventate virali sui social

Il numero di avvistamenti, come riporta anche il sito di Rai News, sarebbe cresciuto esponenzialmente nell’arco delle ultime settimane.

I social sono stati di fatto inondati di immagini di presunti droni, intenti a sorvolare il territorio americano.

In un video diventato virale, ad esempio, si vede un oggetto luminoso solcare i cieli del New Jersey, con qualcuno che da terra tenta di abbattere il dispositivo.

Altri filmati sono stati girati invece in Pennsylvania e a New York.

Nella maggior parte dei casi si tratta di video impossibili da verificare e per questo poco attendibili, in attesa che le autorità Usa forniscano una versione ufficiale a proposito delle segnalazioni.

La reazione del segretario alla Sicurezza nazionale

Alejandro Majorkas, segretario alla Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha cercato di calmare gli animi, negando l’esistenza di un allarme in questo senso.

“Non siamo a conoscenza di nessuna minaccia o di attività nefasta“, ha dichiarato il politico alla stampa, rispondendo a chi gli chiedeva delucidazioni in merito.