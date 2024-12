Cruciani contro Burioni sulle multe ai No Vax, l'attacco a La Zanzara: "Era una corda al collo, una dittatura"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A La Zanzara è andato in scena il duro attacco di Giuseppe Cruciani a Roberto Burioni e a tutti coloro che hanno criticato la decisione del governo di cancellare le multe ai No Vax introdotte durante la pandemia. Acceso dibattito con David Parenzo anche su altri temi, come le parole di Emma Marrone sulla procreazione assistita e il caso di Luigi Mangione.

Cruciani contro Burioni sulle multe ai No Vax

Nel corso della puntata di giovedì 12 dicembre de La Zanzara su Radio 24 Giuseppe Cruciani e David Parenzo hanno affrontato diversi temi, a partire dalla recente decisione del Governo Meloni di annullare le multe per i No Vax che non si sono vaccinati durante la pandemia Covid.

Cruciani se l’è presa con il virologo Roberto Burioni, Parenzo e con tutti quelli che “pensano che annullare le multe a chi non si è vaccinato sia una scelta contro la scienza”.

Fonte foto: IPA

“Le multe erano una specie di corda al collo per chi non la pensava come te, come una impiccagione simbolica”, ha detto Cruciani, criticando quella che ha definito una deriva “dittatoriale” dello Stato.

“È giusto che il governo le abbia cancellate, e adesso quelli che dicevano che il vaccino ci avrebbe salvato starnazzano, pieni di rabbia, parlando di legalità”, ha detto il giornalista, in linea con le tesi dei No Vax.

A La Zanzara il caso di Luigi Mangione

Nel corso della puntata si è parlato anche della vicenda di Luigi Mangione, lo statunitense accusato di aver ucciso a New York Brian Thompson, Ceo di UnitedHealthcare.

Cruciani ha espresso sgomento per la solidarietà ricevuta online dal presunto omicida: “Un assassino viene esaltato come un eroe e un martire. Ma come ca*** si fa a esaltare uno che spara in metropolitana? Dai, su!”.

Cruciani contro Emma Marrone sulla procreazione assistita

Non sono mancate infine le polemiche sulle recenti dichiarazioni di Emma Marrone sulla procreazione assistita.

La cantante ha detto di voler rinunciare a un figlio fino a quando in Italia non sarà garantita la possibilità di accedere a questa tecnica anche ai single.

“Possiamo dire sti grandissimi ca*** o no?”, ha commentato Cruciani.

“Pur dichiarandosi favorevole alla procreazione assistita, il conduttore de La Zanzara ha aggiunto che “Ogni desiderio non può diventare un diritto”.