Trieste, incidente all'interno del porto: 58enne muore dopo essere caduto in mare col muletto, la dinamica

Tragedia al porto di Trieste dove nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio 2023 un 58enne ha perso la vita. Si tratta del portuale Paolo Borselli, deceduto dopo essere caduto in mare col muletto poco dopo le 17.30. L’uomo, per cause ancora da accertare, è finito in acqua senza che i colleghi si rendessero conto, solo in un secondo momento è stato recuperato ma non c’era più nulla da fare.

Incidente sul lavoro, morto portuale a Trieste

Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di giovedì 9 febbraio 2023, a poche ore dal termine della giornata lavorativa. Paolo Borselli, 58enne, stava lavorando come ogni giorno al Molo VII del porto di Trieste quando è caduto in mare col muletto sollevatore che stava guidando.

A dare l’allarme sono stati i colleghi che non l’hanno visto rientrare. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’automedica e dell’ambulanza, ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimare l’uomo che ormai era morto.

La dinamica e le indagini

Dipendente dell’Alpt, l’Agenzia per i lavoratori portuali di Trieste, Borselli secondo quanto ricostruito fin qui sarebbe caduto in mare mentre era impegnato in una manovra che nel lavoro di ogni giorno era consuetudine. Il 58enne, secondo i rilievi, stava effettuando una retromarcia quando, per cause ancora da accertare, è finito in mare.

La caduta in acqua non gli ha lasciato scampo, col 58enne che sarebbe morto annegato. Il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco e le indagini sul caso sono condotte dalla Polizia marittima.

Indetto lo sciopero dei portuali

Immediata la reazione dei colleghi che hanno subito indetto lo sciopero. I lavoratori del porto si stanno raggruppando in queste ore davanti al Varco 4 per un sit-in e uno sciopero che sembra poter andare avanti per le prossime 24 ore, con la conclusione fissata per le 19 di venerdì 10 febbraio 2023. La manifestazione, sottolineano le sigle Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl Mare, interesserà “tutte le attività portuali autorizzate ai sensi degli articoli 16/17/18 della L. 84/94 e s.m. nel Porto di Trieste”.

Il presidente dell’Autorità portuale, Zeno D’Agostino, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia sottolineando l’impegno per garantire la sicurezza sul lavoro.