Ragazzo di 18 anni muore schiacciato da un mezzo agricolo a Brembio vicino Lodi, ennesimo incidente sul lavoro

Ancora una tragedia sul lavoro, questa volta in provincia di Lodi: un operaio di appena 18 anni è morto mentre lavorava in un’azienda agricola di Brembio. Secondo le prime informazioni è stato schiacciato da un mezzo agricolo, inutili i soccorsi.

Incidente sul lavoro a Brembio

L’ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 20 giugno, a Brembio, in provincia di Lodi.

Secondo quanto riporta Ansa, un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato travolto da mezzo agricolo mentre lavorava in un campo di un‘azienda agricola.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia in una azienda agricola di Brembio, in provincia di Lodi

Morto operaio di 18 anni

La tragedia è avvenuta poco prima delle 1o della mattina in una cascina in via Cavour. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la vittima dell’incidente si chiamava Pierpaolo Bodini.

Immediati i soccorsi, allertati dalle altre persone presenti: sul posto sono arrivate un’ambulanza e l’automedica del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Nell’incidente è rimasto coinvolto in modo indiretto anche un altro ragazzo di 20 anni, che è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Codogno in stato di choc.

La dinamica

L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Codogno, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e al personale dell’Ats. La procura di Lodi ha aperto un fascicolo d’indagine sul caso.

Stando ad una prima ricostruzione, il giovane assieme al collega 20enne stava effettuando alcuni interventi di manutenzione su una seminatrice quando un pesante pezzo del mezzo agricolo si sarebbe staccato, schiacciandolo.

Brembio sotto choc

La notizia della tragedia ha lasciato sotto choc l’intera comunità di Brembio, dove il 18enne era molto conosciuto.

“Siamo tutti senza parole. Morire sul lavoro è una cosa che fa ancora più rabbia. Della vittima sappiamo che era un gran lavoratore”, ha detto al Corriere la sindaca del paese, Oriana Ghidotti.