Baby motociclista Lorenzo Somaschini morto a 9 anni in Brasile a Interlagos: caduto durante le prove libere

Tragedia sul circuito di Interlagos, in Brasile: il giovanissimo motociclista Lorenzo Somaschini, 9 anni, è morto a seguito di una caduta in pista. L’incidente è avvenuto durante il quarto round della Honda Junior Cup, il campionato di Superbike brasiliano riservato ai minori.

Il piccolo, nato a Rosario in Argentina, è deceduto oggi, martedì 18 giugno, per le conseguenze riportate nell’incidente di venerdì scorso.

Somaschini ha battuto la testa dopo aver perso il controllo della sua minimoto e le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Il decesso è stato ufficializzato nella notte italiana tra lunedì e martedì all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era stato ricoverato in terapia intensiva dopo l’incidente.

Il prossimo 17 luglio quello che era considerato il bambino prodigio del motociclismo argentino avrebbe compiuto dieci anni.

L’annuncio sui social degli organizzatori della gara

Gli organizzatori della gara, Supebike Brasil, hanno comunicato la notizia del decesso sui propri canali social.

“Siamo sono addolorati per l’accaduto ed esprimiamo le nostre sincere condoglianze a tutti i familiari e agli amici di Lorenzo“ si legge nel post Instagram.

“L’organizzazione di SuperBike Brasil – continua il post – sta fornendo piena assistenza alla famiglia del pilota da venerdì 14 giugno, quando l’argentino è caduto durante le prime prove libere della Jr Cup”.

Il sogno spezzato di un giovane talento

Come raccontano i media locali, la passione di Lorenzo per i motori era iniziata a quattro anni, quando il padre gli regalò la sua prima minimoto.

Un amore a prima vista che Lorenzo aveva coltivato, mettendosi in mostra in diverse gare di categoria. Il suo sogno era quello di arrivare in MotoGp e di diventare campione del mondo.

Un sogno spezzato troppo presto, nella nota curva Pinheirinho di Interlagos, un circuito tra i più celebri nel mondo dei motori.