Pauroso incidente per Francesco Bagnaia nel GP di Catalogna di MotoGP: come sta il pilota campione del Mondo

Grande spavento al via del GP di Catalogna di MotoGP, undicesima tappa stagionale del Motomondiale in cui Francesco Bagnaia sta dominando in lungo e in largo. E protagonista è stato proprio il pilota italiano, campione del Mondo in carica, rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente dopo appena due curve. Caduto dalla sua Desmosedici, il ducatista è stato travolto dall’accorrente Brad Binder che con la sua moto ha colpito in pieno la gamba destra di “Pecco”.

L’incidente al via al Montmelò

L’incidente che ha coinvolto Francesco Bagnaia al via del GP di Catalogna ha riportato alla mente quanto successo 12 anni fa a Marco Simoncelli e il terrore ha preso posto negli occhi dei piloti. Il campione del Mondo partito dalla pole, è infatti stato sbalzato dalla sua moto appena dopo due curve e la ricaduta in pista è stata violenta, mentre alle sue spalle arrivavano gli altri 21 in gara.

Ricaduto sull’asfalto e giratosi come una trottola, solo per miracolo il ducatista non è stato centrato alla testa (come accaduto al compianto Sic, ndr), ma l’impatto è comunque avvenuto con Brad Binder. Mentre l’italiano girava, infatti, la KTM è andata a colpire in pieno la gamba destra di Bagnaia usata quasi a mo’ di “dosso”, facendo temere il peggio.

La paura per le fratture

Immediata bandiera rossa, anche per un altro incidente avvenuto poco prima che aveva portato cinque piloti a stendersi (Alex Marquez, Bastianini, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi, ndr), e gara ferma per prestare soccorso a Bagnaia che stoicamente aveva provato a rialzarsi dopo la brutta botta. Ma il dolore è stato tanto, e dopo una gattonata improvvisata il piemontese è crollato nuovamente in pista.

Soccorsi immediati per “Pecco”, rimasto comunque cosciente e immobilizzato in barella per presunte fratture alla gamba destra. Dopo essere stato messo in sicurezza, il pilota è stato trasferito al centro medico dopo i primi controlli avevano escluso delle fratture, successivamente è stato portato in ospedale a Barcellona per una TAC più approfondita.

Il sospiro di sollievo

E dai controlli in ospedale è stato possibile tirare il definitivo sospiro di sollievo, perché contro ogni aspettativa la gamba di Bagnaia “sta bene”. Nessuna frattura, infatti, è stata rilevata e il campione tornerà stasera stessa in Italia.

“Bagnaia ha riportato contusioni multiple, ma dopo un check medico non sono state rilevate fratture” fa sapere Ducati.

Il post di Bagnaia

Pochi minuti dopo il comunicato Ducati è stato anche Francesco Bagnaia a farsi sentire sui social. E immediato è stato l’affetto di tutti i suoi fan che aspettavano notizie con ansia.

Pecco, su Instagram, ha infatti scritto: “Oggi devo dire solo grazie“.

Poche parole, ma chiare da parte di un pilota che lucidamente ha compreso di aver corso un grossissimo rischio nella caduta che, molto spesso in queste dinamiche, può costare la vita.

Tanti i commenti di amici e vip, tra cui Giovinazzi e Perin che hanno fatto forza al campione italiano, ma anche “rivali” in pista come Aleix Espargaro, vincitore della tappa catalana, che ha scritto: “Forza Pecco, dai dai ci vediamo a Misano”.