Tredicenne investito e ucciso sulla Casilina a Roma nella notte: è caccia al conducente dell'auto pirata

Una tragedia nella notte, l’ennesima nelle città italiane e nella Capitale. A perdere la vita è un tredicenne travolto e ucciso da un’auto pirata il cui conducente non si sarebbe fermato per prestare soccorso. Adesso è caccia all’uomo. Il ragazzino stava attraversando la via Casilina a Roma, quando un’auto è arrivata a folle velocità centrandolo in pieno.

Tredicenne travolto e ucciso sulla Casilina a Roma

Un fine settimana tragico per Roma, già provata dal rinvenimento di un cadavere accanto ai binari della stazione Termini.

Come riporta ‘Repubblica’, la tragedia si è consumata nella notte tra il 16 e il 17 settembre all’altezza del civico 2077 della via Casilina, in zona Borgata Finocchio.

Un tredicenne è stato travolto e ucciso a Roma, sulla via Casilina, durante la notte. Si cerca il conducente dell'auto pirata

La vittima, Mohamed, un ragazzino di origine egiziana, stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla sua famiglia intorno alle 2 di notte.

Improvvisamente una Golf bianca sarebbe sopraggiunta a grande velocità travolgendolo e sbalzandolo per almeno 5 metri.

‘Repubblica’ scrive, come già detto, che il conducente non si sarebbe fermato a soccorrere il giovanissimo. Secondo le prime indiscrezioni, la Golf bianca avrebbe proseguito la sua corsa in direzione Zagarolo-San Cesareo.

I soccorsi e le indagini

‘Rai news’ scrive che sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo.

La magistratura ha impugnato il caso e gli agenti della polizia municipale, come già scritto, hanno rintracciato il veicolo nella zona tra San Cesareo e Zagarolo.

Secondo alcuni testimoni, la stessa auto avrebbe percorso le vie del centro abitato di Finocchio a velocità elevatissima pochi istanti prima di uccidere il piccolo Mohamed.

Il tratto di strada interessato all’incidente, come riporta ‘Repubblica’, avrebbe un numero esiguo di attraversamenti pedonali e per questo la circolazione a piedi si rivelerebbe sempre pericolosa.

Una tragedia sulla Casilina nelle stesse ore

La via Casilina è stata teatro di un’altra tragedia, più precisamente nel tratto che collega San Vittore del Lazio a San Pietro Infine.

Un giovanissimo di 17 anni, Alfonso Iannotta, è morto mentre viaggiava a bordo del suo scooter dopo essersi scontrato con una Golf. Alfonso è stato elitrasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta ed è stato sottoposto a diversi interventi. Purtroppo il 17enne è morto alcune ore dopo lo schianto.