Tre migranti sopravvivono 11 giorni sul timone di una petroliera: hanno viaggiato dalla Nigeria alle Canarie

Tre migranti sono stati salvati dalla Guardia costiera spagnola. Partiti dalla Nigeria, hanno raggiunto le isole Canarie rimanendo in equilibrio per undici giorni sul timone di una petroliera. L’incredibile vicenda è stata resa nota tramite il profilo Twitter della Guardia costiera. I tre uomini sono stati soccorsi e portati in ospedale, dove sono giunti in condizione di disidratazione e ipotermia dopo un viaggio di circa 2.700 miglia nautiche.

In equilibrio sul timone di una petroliera

I tre migranti sono giunti a Las Palmas lunedì 28 novembre dopo essere rimasti sul timone della petroliera Alithini II, battente bandiera maltese, che era partita da Lagos (Nigeria) undici giorni prima. La rotta della nave è stata segnalata dal sito specializzato Marine Traffic.

“Non è il primo e non sarà l’ultimo. I clandestini non hanno sempre la stessa fortuna”, ha scritto su Twitter Txema Santana, giornalista e consulente per l’immigrazione del governo delle isole Canarie. I tre migranti si sono nascosti in uno spazio sotto la poppa, dove si inserisce il timone. In caso di mare grosso non avrebbero avuto scampo.

Nuova rotta dei migranti verso le Canarie

Come riportato dal Guardian, le traversate dal Nord Africa (in questo caso dall’Africa subsahariana) verso le Canarie sono aumentate in modo vertiginoso alla fine del 2019. Ciò è successo a causa del rafforzamento dei controlli sulle rotte “tradizionali” del Mediterraneo.

Ovviamente si tratta di viaggi estremamente pericolosi, che non sempre vanno a buon fine come accaduto nell’ultimo caso.

Nei primi cinque mesi del 2022, secondo i dati del governo spagnolo, gli sbarchi via mare sull’arcipelago delle Canarie sono aumentati del 51% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, spesso utilizzando gommoni o barche non adatte ad affrontare un viaggio così lungo.