Travaglio attacca Fedez a Muschio Selvaggio: "Sei fissato con Lucarelli, ha reso tua moglie come Wanna Marchi"

Scontro fra Marco Travaglio e Fedez nello studio dove viene registrato il podcast Muschio Selvaggio. A scatenare la polemica è stata una querelle in merito alla figura di Selvaggia Lucarelli, firma di punta de Il Fatto Quotidiano che ha più volte attaccato i Ferragnez, suscitandone le reazioni. Travaglio ha difeso la sua collaboratrice pungendo Fedez.

Travaglio contro Fedez a Muschio Selvaggio

In studio la diretta interessata non c’era. Dopo un inizio dai toni distesi, la temperatura è andata via via salendo, finché il direttore de Il Fatto Quotidiano non è andato dritto al sodo attaccando Fedez su un nervo scoperto:

Sei fissato con Selvaggia Lucarelli perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi.

Proprio dalla Lucarelli è infatti partito il caso Balocco, che settimana dopo settimana, innescando un effetto palla di neve ha visto estendersi le indagini delle autorità anche su altri contratti firmati da Ferragni (uova di Pasqua e bambola Trudi).

Un anno prima che scoppiasse il bubbone mediatico-giudiziario, Selvaggia Lucarelli aveva firmato un articolo intitolato “Il pandoro Balocco con Chiara Ferragni è una triste operazione commerciale mescolata con la beneficenza”.

Perché Fedez ce l’ha con Selvaggia Lucarelli

Fedez ha subito negato, puntualizzando che la sua antipatia per Selvaggia Lucarelli deriva da qualcosa di diverso:

Non ce l’ho con lei per il caso Balocco, ma più per il fatto che lei e Serena Doe hanno asserito che sono guarito da un cancro al pancreas in 10 giorni perché sono ricco.

E non solo: Fedez non ha gradito anche i modi con i quali la firma de Il Fatto ha trattato il giovane Matteo Mariotti, il ragazzo che ha perso una gamba nell’attacco di uno squalo in Australia.

Anche in questo caso, Travaglio ha difeso la sua collaboratrice, puntualizzando che di redattrici come la Lucarelli ne vorrebbe “altre venti” nel suo quotidiano. Il motivo:

Lancia scoop che vengono ripresi da tutta la stampa. E quando spara con il bazooka non lo fa contro moscerini, ma con obiettivi proporzionati. […] Se si superano i confini si risponde in tribunale.

Travaglio e le “lezioni di giornalismo” di Fedez

L’ultima stoccata di Travaglio ai danni di Fedez è l’affermazione che il rapper non abbia i titoli per distribuire patenti di correttezza deontologica ad alcun giornalista:

Da quale pulpito distribuisci patenti di verità visto che continui a chiamarla falsa giornalista ma da quello che mi risulta non mi sembra che tu sia un giornalista, e nemmeno pubblicista. E allora che titolo hai di dare lezioni di giornalismo a chi fa la giornalista e fa molto di più di tanti iscritti all’albo dei giornalisti. […] L’ho conosciuto che era un rapper e ora dispensa lezioni di giornalismo…”

In studio, oltre a Travaglio, c’era anche il direttore di Libero Daniele Capezzone.