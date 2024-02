Fedez querela Codacons per diffamazione e calunnia dopo l'esposto alla GdF per la verifica sulle sue aziende

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Fedez ha deciso di presentare querela contro il Codacons per diffamazione e calunnia. Il rapper, che ha depositato la querela alla Procura della Repubblica di Milano insieme ai genitori Annamaria Berrizaghi e Franco Lucia, ha puntato il dito contro l’associazione dei consumatori che “ha consapevolmente accusato, seppure in modo implicito ed allusivo, di essere incline a commettere reati”.

Fedez contro il Codacons

Fedez piazza il contrattacco al Codacons. Dopo essere stato protagonista di numerose indagini prodotte dall’associazione, ora è il rapper a puntare il dito presentando querela. Il 34enne marito di Chiara Ferragni, infatti, ha depositato in Procura a Milano la querela per diffamazione e calunnia contro il Codacons che da tempo “ha intrapreso una campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza del cantante è stata la recente richiesta dell’associazione alla Guardia di Finanza di approfondire le verifiche sulle società dopo la notizia su Fedez nullatenente in una recente inchiesta del 2020.

A presentare querela anche Annamaria Berrizaghi e Franco Lucia, genitori del cantante nonché amministratori unici e legali rappresentanti, rispettivamente, della Doom srl e della Zedef srl

Le motivazioni della querela

Nel documento depositato alla Procura della Repubblica di Milano si legge di una “campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana” del Codacons contro Fedez che ha deciso di rispondere colpo su colpo.

“Tutte le contestazioni mosse dal Codacons con i suoi attacchi si sono rilevate infondate e strumentali unicamente ad attaccarlo ingiustamente” scrivono i legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci che sostengono che ogni ricostruzione fatta dal Codacons è “parziale e non veritiera in grado di instillare nel lettore medio, per le espressioni utilizzate, sebbene in forma ipotetica, il (falso) convincimento che dietro lecite operazioni societarie si celino condotte illecite“.

L’ennesima battaglia del Codacons

Al centro della querela, come detto, ci sarebbe l’ennesima decisione presa dal Codacons di indagare su Fedez e le sue società. Nello specifico sarebbe conseguenza delle indagini sulla “nullatenenza” del rapper.

Infatti, secondo quanto emerso da una udienza del 2020, il cantante si era dichiarato nullatenente perché tutti i suoi beni sono intestati alle sue società.

Il Codacons, di tutta risposta, aveva deciso di depositare un esposto alla Guardia di Finanza a riguardo, con un’analisi delle aziende di proprietà di Fedez.

Ma si tratta dell’ultimo scontro tra l’associazione e il cantante, il cui contenzioso va ormai avanti da anni.