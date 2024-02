Perché Fedez ha detto ai giudici di essere "nullatenente": la risposta al Codacons dopo l'esposto alla GdF

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Polemica su Fedez. Il rapper, durante l’udienza di un processo, ha dichiarato di essere nullatenente per quanto riguarda i beni mobili e immobili, notizia riportata poi dal quotidiano ‘la Repubblica’. Il Codacnos ha presentato un esposto alla GdF, ma Fedez ha chiarito che questi beni sono intestati alle società della sua famiglia e non direttamente a lui, pratica piuttosto comune per molti imprenditori. Affermare qualcosa di diverso avrebbe potuto comportare il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero.

Le dichiarazioni di Fedez e l’esposto del Codacons alla GdF

Giovedì 15 febbraio il quotidiano ‘la Repubblica’ ha pubblicato un articolo in cui riportava che il rapper Fedez avrebbe dichiarato al giudice di un processo tenutosi nel 2020 in cui era coinvolto di essere nullatenente per quanto riguarda i beni mobili e immobili a lui intestati. Il processo si è poi concluso con un’archiviazione.

Il Codacons, associazione di consumatori con alle spalle un lungo contenzioso con il rapper e con la moglie Chiara Ferragni, ha depositato un esposto alla guardia di finanza a riguardo, con un’analisi delle aziende di proprietà di Fedez.

Il rapper ha poi commentato quanto accaduto, dicendosi prima di tutto dispiaciuto per l’articolo: “Mi spiace molto leggere questo articolo, non ne capisco il senso e lo scopo, se non quello di dare un’idea sbagliata ai lettori e alle lettrici“.

La risposta di Fedez: perché è nullatenente

Fedez ha poi chiarito al quotidiano stesso la ragione per cui si è dichiarato nullatenente: “Durante un processo mi è stata posta una domanda dal giudice circa quali beni mobili e immobili siano a me intestati”.

“Ho risposto la verità che non ho intestato nulla a nome mio e dunque sono tecnicamente nullatenente perché è tutto intestato alle società della mia famiglia, come avviene per molti imprenditori e imprenditrici di questo paese” ha proseguito il rapper, chiarendo che si tratti di una mera questione tecnica.

“Se avessi detto il contrario avrei mentito davanti a un giudice compiendo un reato“. Ha dichiarato Fedez. Mentire a un magistrato è molto spesso un reato, anche se ci sono alcune eccezioni soprattutto per gli imputati.

Cosa significa essere nullatenente

Il termine nullatenente non è giuridico. Si tratta di un modo comune per intendere qualcuno che non ha beni o redditi. La confusione riguardo a quanto detto da Fedez nasce probabilmente dal contesto in cui il rapper lo utilizza, quello di un processo, che sembra dare alla parola una valenza più tecnica di quella che effettivamente ha.

Fedez risponde di essere nullatenente a una domanda precisa, che riguarda i beni mobili e immobili registrati a suo nome. Correttamente, il rapper risponde di non averne, dato che quelli che utilizza sarebbero intestati alle aziende che fanno riferimento a lui e alla moglie.

Questo non significa che Fedez abbia affermato di non avere redditi o di non possedere nulla in assoluto. Soltanto che non ha beni mobili e immobili registrati a suo nome.