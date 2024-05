Tragedia in Cina, crolla carreggiata dell'autostrada nella provincia di Guangdong: 19 morti e almeno 30 feriti

Tragedia in Cina. 19 persone sono morte a causa dell’improvviso crollo di una carreggiata di un’autostrada nella provincia di Guangdong, nel sud del Paese. Almeno 30 i feriti.

19 morti in Cina per il crollo di una carreggiata

L’emittente statale della Cina Cctv ha riferito che un tratto di 17,9 metri dell’autostrada S12 tra la città di Meizhou e la contea di Dabu ha ceduto intorno alle 2:10 di mercoledì 1° maggio, ora locale, intrappolando decine di persone in 18 veicoli.

Le autorità cinesi hanno confermato che “19 persone sono morte e altre 30 stanno ricevendo cure di emergenza in ospedale”.

500 uomini impegnati nelle operazioni di soccorso

L’emittente cinese ha aggiunto che la vita delle persone ricoverate in ospedale “non è attualmente in pericolo“, ma non ha fornito dettagli sulle loro ferite o sulle loro condizioni di salute precise.

I filmati condivisi sui social media locali, riporta Al-.Jazeera, mostrano fiamme e fumo che si alzano da una fossa profonda e buia in cui sembravano essere cadute le auto.

Le autorità hanno inviato sul posto circa 500 persone soccorritori, impegnati nelle operazioni di salvataggio, ha riferito la Cctv.

S’indaga sulle cause