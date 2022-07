Tragedia a Urago d'Oglio, 15enne ucciso da un'auto dopo la Notte Bianca: stava camminando con un amico

Tragedia dopo una serata di festa in provincia di Brescia, a Urago d’Oglio, dove nel cuore della notte un giovanissimo ha perso la vita mentre era di ritorno, con un amico, dalla Notte Bianca del paese. Sul posto si sono subito recati i genitori e la sorella del 15enne rimasto ucciso nel drammatico incidente.

La ricostruzione dell’incidente a Urago d’Oglio nel Bresciano

Il ragazzo, di soli 15 anni, è morto investito da una macchina, lungo la strada provinciale 2 che collega Urago d’Oglio a Rudiano, distanti circa due chilometri.

L’auto, guidata da un 23enne di Urago, ha travolto il giovane e il suo amico, un coetaneo di Castelcovati. Il conducente ha riferito di averli visti e non essere riuscito a evitarli.

Fonte foto: Tuttocittà La strada provinciale in cui è avvenuto l’incidente.

I primi soccorsi ai due ragazzi di 15 anni investiti dall’auto

La vittima ha riportato traumi che sono apparsi subito molto gravi e che hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza, un’automedica e una eliambulanza, ma a nulla è servito questo spiegamento di mezzi.

I sanitari infatti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Il secondo ragazzo è stato invece ferito lievemente dall’impatto, anche se è stato soccorso in stato di shock.

Aperto un fascicolo per omicidio stradale: via alle indagini

Gli investigatori stanno analizzando il luogo dell’incidente per fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto ci sono i carabinieri delle caserme di Castrezzato e di Palazzolo sull’Oglio.

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, come atto dovuto, per permettere alle indagini di fare il loro corso e risalire alle possibili responsabilità di quanto è accaduto.

La strada non sarebbe infatti adatta ai pedoni, e bisognerà chiarire che ruolo abbia giocato la poca visibilità della provinciale e l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o di alcol da parte dei minori e del conducente dell’auto che li ha travolti.