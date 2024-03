Torta alla marijuana in azienda a Brescia intossica 4 operai: 3 ricoverati, il "cuoco" ammette l'errore

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

È di quattro operai intossicati, di cui tre costretti a ricorrere alle cure ospedaliere, il bilancio di una torta alla marijuana indigesta mangiata in pausa pranzo in una ditta di Mairano, in provincia di Brescia. A cucinarla, forse con troppo stupefacente, sarebbe stato un collega che ha ammesso il proprio errore.

Torta alla marijuana in azienda

La torta in questione, secondo quanto riferito dai media locali, era fatta con dell’hashish e i quattro che l’hanno mangiata erano consapevoli dell’ingrediente “segreto”.

Qualcosa, però, non è andata come doveva. Le fette di torta, divisa tra gli operai in pausa pranzo, sono state indigeste e hanno provocato l’intossicazione con tanto di malori e svenimenti.

I soccorsi agli operai

È quindi scattato l’allarme per la sospetta intossicazione in ditta, a Mairano nel Bresciano, ma nessuno inizialmente aveva capito di che tipo di malessere si potesse trattare.

A svelarlo, a questo punto, sono stati gli stessi operai che hanno spiegato di essersi divisi una torta all’hashish, preparata da uno dei colleghi e offerta a fine del turno di lavoro. Dei quattro intossicati dalla torta, tutti operai tra i 23 e i 35 anni, il più grave avrebbe perso conoscenza e sarebbe stato portato al Civile di Brescia in codice rosso.

Un altro, invece, avrebbe rifiutato il trasporto in pronto soccorso, mentre i colleghi sono stati accompagnati all’ospedale in ambulanza, per accertamenti.

L’ammissione del cuoco

A confermare quanto successo è stato anche il “cuoco” che aveva preparato la torta. L’operaio, infatti, ha rivelato il vero motivo dell’intossicazione dei colleghi e ha anche ammesso il proprio errore.

Interrogato dalle forze dell’ordine, l’operaio ha infatti sottolineato di aver “esagerato con la dose di stupefacente” contenuta nel dolce che doveva essere mangiato da lui e dai colleghi per goliardia e che invece, a cause del troppo hashish presente, si è rivelato essere pericoloso e dannoso per gli operai.