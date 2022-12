Torino, entra in un hotel con una mannaia per una rapina: la guardia giurata gli spara e lo ferisce, arrestato

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Una rapina a colpi di mannaia. Un uomo avrebbe fatto irruzione in un hotel a Torino nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 dicembre. La guardia giurata l’avrebbe fermato sparandogli a una gamba: ferito, sarebbe stato arrestato con l’accusa di tentata rapina e trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica

Un uomo, di cui non si conosce l’identità, sarebbe entrato nell’hotel President di via Cecchi, nel quartiere Aurora, a Torino, armato di mannaia per commettere una rapina.

L’irruzione sarebbe avvenuta, stando a quanto riferito da ‘La Stampa’, poco prima delle 3 del mattino di mercoledì 28 dicembre.

Fonte foto: Virgilio Notizie Hotel ‘President’ in via Cecchi, in zona Aurora, a Torino: è lì che un uomo sarebbe entrato armato di mannaia per una rapina

Il presunto rapinatore sarebbe entrato dalla porta principale brandendo l’arma e minacciando i dipendenti, ordinando loro di consegnargli il denaro in cassa.

L’arresto

La guardia giurata a difesa dell’albergo l’avrebbe raggiunto sparandogli un colpo di pistola al ginocchio dopo avergli chiesto, invano, di abbassare l’arma.

Nonostante la ferita alla gamba, l’uomo avrebbe continuato a minacciare i dipendenti, dando vita a una colluttazione con l’addetto alla sicurezza, che alla fine sarebbe riuscito a disarmare l’aggressore.

Dopo essere stato preso in consegna da una volante, il presunto rapinatore sarebbe stato arrestato con l’accusa di tentata rapina e trasportato in ospedale, dove sarebbe giunto in codice giallo: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Al momento sarebbe ricoverato al San Giovanni Bosco di Torino.

Personale sotto shock

Sull’accaduto sta indagando la polizia, che nelle prossime ore visionerà i filmati dell’impianto di videosorveglianza dell’hotel.

I dipendenti presenti al momento dell’irruzione sarebbero tutti comprensibilmente sotto shock.