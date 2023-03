Tir in fiamme sul viadotto dell'A2 tra Pizzo e Vibo Valentia: serie di esplosioni, traffico bloccato

Paura sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra le uscite di Pizzo e Sant’Onofrio-Vibo Valentia, dove un tir ha preso fuoco sul viadotto che sovrasta il centro abitato di Pizzo Calabro.

L’incidente sul viadotto sopra Pizzo Calabro

Come riporta ‘Il Gazzettino del Sud’, l’automezzo ha preso fuoco mentre attraversava in direzione Sud il viadotto che sovrasta l’abitato di Pizzo Calabro, in un tratto in leggera salita che non è nuovo a episodi simili.

Secondo alcune testimonianze, l’incendio del tir sarebbe stato preceduto da una o più esplosioni. Dal mezzo pesante si è poi alzata una densa colonna di fumo nero, visibile anche da notevole distanza.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il mezzo pesante è andato in fiamme sul viadotto dell’A2 del Mediterraneo che sovrasta il centro abitato di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria.

Autostrada chiusa al traffico a Pizzo Calabro

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale della Sezione di Vibo Valentia e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, oltre al personale dell’Anas.

L’autostrada è stata chiusa al traffico nei due sensi di marcia, con uscite obbligatorie a Pizzo Calabro e a Sant’Onofrio.

Illeso il conducente del tir in fiamme sul viadotto a Pizzo Calabro

Il conducente del tir andato in fiamme sul viadotto dell’A2 del Mediterraneo all’altezza di Pizzo Calabro ha fatto in tempo ad abbandonare il mezzo non appena si è sviluppato l’incendio. È illeso.